El riesgo de incendios traslada a Sorzano la XXI Romería a la Hermedaña

Cambio de lugar de la XXI Romería a la Hermedaña por riesgo de incendio - GRUPO HERMEDAÑA

LOGROÑO 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La XXI edición de la Romería a la Hermedaña se celebrará este sábado, 1 de agosto, en los alrededores de la Ermita del Roble de Sorzano ya que el 'Grupo Hermedaña', en un acto de prudencia y responsabilidad, ha suspendido su celebración en las ruinas de la antigua Ermita de la Hermedaña, en pleno Moncalvillo.

"El calor continuo, la sequía y la escasez de medios contra incendios, ocupados en estos días en la extinción de varios incendios de comunidades limítrofes", ha llevado al Grupo Hermedaña a suspender la Romería a la Hermedaña, trasladando el acto a la Ermita del Roble de Sorzano.

El programa de esta fiesta de encuentro entre los pueblos del Moncalvillo seguirá siendo el mismo, solo cambia el lugar de celebración. Empezará a las 11,00 horas del sábado 1 de agosto con un almuerzo en los alrededores de la ermita del Roble de Sorzano, en el que se degustarán los embutidos de Nalda y de Viguera, seguido de una misa en la ermita del Roble en honor a la Virgen de la Hermedaña que antiguamente unía a tantos pueblos de la zona.

Después se procederá a la entrega de la llave de la Hermedaña, este año a los promotores del proyecto Hermedaña, que hace 21 años iniciaron la rehabilitación de las ruinas de dicha ermita y su entorno y con ella la recuperación de la centenaria tradición de la Romería, en la que participaban números pueblos del entorno del Moncalvillo.

El acto terminará con el ya tradicional reparto de los lazos de hojaldre de PANAL y del Zurracapote de vino blanco de Sorzano.

A esta fiesta están invitadas "todas las personas que quieran participar en esta antigua tradición de hermanamiento entre los pueblos del Moncalvillo, sin invitación, ni entrada, simplemente acudiendo a las 11,00 horas a la Ermita del Roble de Sorzano".

LA ROMERÍA DE LA HERMEDAÑA

La Romería de La Hermedaña es una de las tradiciones más antiguas y significativas vinculadas a la historia de toda la comarca de Moncalvillo. Su origen se remonta a la Edad Media, cuando los pueblos de los valles del Iregua y del Najerilla se reunían junto a la ermita de La Hermedaña para regular el aprovechamiento de los recursos de la sierra: pastos, agua, madera, nieve y otros bienes fundamentales para la vida de las comunidades rurales. La primera referencia documental conocida data de 1398.

La antigua ermita de La Hermedaña, hoy en ruinas, ocupaba un lugar estratégico en las laderas de Moncalvillo, entre ambos valles. Además de ser un santuario religioso, fue durante siglos un espacio de encuentro, diálogo y convivencia entre los pueblos de la zona. Allí acudían representantes de las distintas localidades para alcanzar acuerdos y resolver cuestiones relacionadas con el uso compartido del monte.

La tradición cuenta que en este lugar apareció una pequeña imagen de la Virgen entre ramas de acebo. Aquella imagen, conocida como la Virgen de La Hermedaña, fue trasladada posteriormente a Sorzano y hoy se conserva en la Ermita de la Virgen del Roble tras el derrumbe del santuario original en 1836.

Aunque la ermita desapareció, la romería nunca cayó en el olvido. Durante generaciones, los pueblos de la comarca mantuvieron viva la memoria de este lugar, y en las últimas décadas la tradición ha sido recuperada con fuerza gracias al esfuerzo de asociaciones culturales, voluntarios y ayuntamientos de la zona.

Actualmente, la romería se celebra el primer sábado de agosto. Vecinos de numerosos pueblos de Moncalvillo ascienden hasta las ruinas de La Hermedaña a pie o en vehículos todoterreno para compartir una jornada de convivencia. Allí se celebra una misa, se recuerdan los vínculos históricos que unen a las distintas localidades y tiene lugar uno de los actos más simbólicos de la jornada: la entrega de una gran llave a un representante de uno de los pueblos participantes, que la custodiará hasta la siguiente romería. Este gesto simboliza la cooperación, el entendimiento y la responsabilidad compartida sobre un patrimonio común.

Más allá de su carácter religioso, la Romería de La Hermedaña representa la memoria de una sierra que durante siglos fue fuente de vida para los pueblos de su entorno. Es una celebración que recuerda la importancia de la colaboración entre comunidades y que mantiene vivo un legado histórico que forma parte de la identidad de toda la comarca de Moncalvillo.