El río Ebro ha alcanzado en Logroño un caudal máximo de 1.400 metros cúbicos por segundo este sábado a las 11,00 horas

LOGROÑO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El caudal del río Ebro a su paso por Logroño ha experimentado un máximo de 1.400 metros cúbicos por segundo a las 11,00 horas de este sábado, 11 de diciembre, según acaba de informar SOS RIOJA 112.

En estos momentos, el máximo de la crecida procedente de la cuenca alta se encuentra próximo a la estación de aforos de Mendavia (Navarra), con un caudal cercano también a los 1.400 m3/s, por lo que se pide extremar la precaución.

Por su parte, en Castejón (aguas abajo de la localidad de Alfaro y tras incorporarse al Ebro los ríos Ega y Aragón) se espera que el caudal siga incrementándose durante la tarde de hoy sábado.

Como afirman desde la CHE "todavía no es posible afinar en la predicción por multitud de variables no controladas, como la laminación natural, rotura de motas, etc. Por ese motivo, por el momento se está siendo conservadores con los pronósticos de este tramo del Ebro".

La previsión contempla que el caudal máximo podría estar entre los 2500-3000 m3/s durante la tarde-noche de este sábado.

Se recomienda permanecer "alerta" y hacer seguimiento de los datos hidrometeorológicos en www.saihebro.com.