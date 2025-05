Rioja acerca de nuevo la alta gastronomía internacional a Madrid con 'In Residence'

Rioja acerca de nuevo la alta gastronomía internacional a Madrid con 'In Residence' - DOCA RIOJA

LOGROÑO 22 May. (EUROPA PRESS) -

Tras el éxito de las pasadas ediciones, la Denominación de Origen Calificada Rioja ha inaugurado una nueva temporada de 'In Residence Sessions', una iniciativa que se suma a la conmemoración del Centenario que este año celebra la Denominación. El encargado de abrir esta edición ha sido el chef australiano, James Henry, alma del restaurante francés Le Doyenné, reconocido con una Estrella Verde Michelin y situado en el puesto 70 del prestigioso listado The World's Best Restaurants.

De este modo, la versión pop-up (efímera) de este exclusivo restaurante ha sido el primero de los previstos por la DOCa este año, y abrirá sus puertas en la capital durante los próximos tres días, hasta el 25 de mayo en Madrid. Con un precio de 180 euros por persona, la propuesta ha despertado un notable interés entre expertos y aficionados a la alta gastronomía que buscan una experiencia irrepetible.

Tras el éxito de las pasadas ediciones, el Consejo Regulador de la DOCa Rioja ha puesto de nuevo en marcha esta iniciativa que acerca al público español una propuesta gastronómica única, en la que algunos de los mejores y más influyentes chefs del panorama internacional vienen a Madrid con su equipo y propuesta culinaria en un formato íntimo y efímero, solo disponible por unos días, maridando sus propuestas de alta cocina con excelentes referencias de vino de la DOCa Rioja, elevando así sus platos.

En esta primera sesión, el galardonado chef James Henry ha inaugurado la temporada con una firme apuesta por la excelencia a partir de un menú que combina técnica, sensibilidad y un profundo respeto por el producto.

Ubicado en el espacio Semilla Food Estudio, en el barrio de Salamanca de la capital española, esta experiencia supone una auténtica inmersión en la cocina contemporánea y vanguardista de autor, con una elegante propuesta de diez pases, maridados con diferentes vinos de Rioja, en la que destacan algunas creaciones como el barbajuan de primavera, el consomé de navajas, el arroz bomba con ragú de verduras primaverales o el cerdo con caillette.

"Quise crear un menú que reflejara la frescura y vitalidad de la primavera, trabajando con ingredientes sencillos pero llenos de carácter", explicó el chef, tras felicitar a Rioja por su Centenario ante todos los comensales al inicio del primer servicio.

El maridaje, cuidadosamente seleccionado por el sumiller del restaurante Le Doyenné, Romain Rieu, incluyó seis vinos de la DOCa Rioja que arroparon de manera sublime la vanguardista propuesta: Abel Mendoza Blanco 2022, Jade Gross Chiguita Blanco 2023, Luis Cañas Blanco 2022, Viña Pomal Ecológico 2019, Marqués de Vargas Gran Reserva 2016 y Oxuel Supurao Tinto 2017.

"Maridar nuestra propuesta con vinos de Rioja ha sido una forma de enriquecerla aún más. No buscamos vinos que solo acompañaran los platos, sino que también contaran su propia historia", señaló Rieu. "Cada referencia fue elegida por su capacidad para aportar matices, contrastes o continuidad al menú, y para mostrar la riqueza, diversidad y versatilidad de Rioja en todas sus expresiones".

NUEVO EMBAJADOR INTERNACIONAL DE RIOJA

En esta primera sesión del año de 'In Residence by Rioja' la Denominación de Origen nombró al chef James Henry del restaurante Le Doyenné y su sumiller, Romain Rieu, como "Embajador Internacional", reconociendo su papel como prescriptores de los vinos de la DOCa Rioja en Francia.

La entrega del reconocimiento estuvo a cargo de Fernando Ezquerro, presidente del Consejo Regulador de la DOCa Rioja, quien destacó: "La propuesta del magnífico restaurante Le Doyenné representa a la perfección algunos de los valores que queremos tener presentes en nuestro Centenario: respeto por el origen, compromiso con la sostenibilidad y una mirada contemporánea que conecta con nuevas generaciones. Es un honor contar con ellos como embajadores de Rioja en un mercado internacional".

"Recibir este reconocimiento a nuestro restaurante como Embajador Internacional de la mano de Rioja es un verdadero honor. Siempre he admirado la diversidad, la autenticidad y la historia que encierran sus vinos. Agradezco profundamente esta distinción y esta oportunidad que me ha brindado Rioja, a la que felicito por sus cien años", afirmó Henry.

RIOJA MARIDARÁ ITALIA Y LAS ISLAS FEROE

In Residence by Rioja volverá a abrir las puertas del restaurante del 17 al 21 de septiembre con la propuesta culinaria de la chef italiana Sarah Cicolini, una de las personalidades más importantes en la reinvención de la cocina italiana, del restaurante Santo Palato, en Roma, para ofrecer su visión contemporánea de la trattoria italiana con raíces en la cocina romana y abruza.

En octubre, del 15 al 19, será el turno de Poul Andrias Ziska, chef del restaurante con dos estrellas Michelin Paz, situado en las Islas Feroe, conocido por su enfoque en la sostenibilidad y narrativa culinarias.

Ya se puede reservar la experiencia en cualquiera de las propuestas a través de la web de la iniciativa In Residence Sessions by Rioja.

Con esta iniciativa, la DOCa Rioja consolida su estrecha vinculación con la alta gastronomía y su compromiso con la proyección internacional, en el marco de la celebración de su Centenario. A través de experiencias que conectan territorios, sabores y personas, Rioja conmemora cien años de historia como Denominación de Origen líder, mirando al futuro con una visión abierta, innovadora y profundamente ligada a su origen.