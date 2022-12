La Rioja acogerá el rodaje de la nueva película de Isabel Coixet, una adaptación de la novela 'Un amor' de Sara Mesa

LOGROÑO, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha aprobado y resuelto favorablemente la solicitud de patrocinio realizada por las productoras Buenapinta Media, Perdición Films y Monte Glauco AIE, para que La Rioja sea el escenario de rodaje del próximo largometraje de la reconocida guionista y directora Isabel Coixet.

Un proyecto que abordará la adaptación cinematográfica de la novela 'Un amor' de la autora sevillana Sara Mesa y que se rodará en 2023 en diferentes municipios y localizaciones de La Rioja, aún por definir, junto a un elenco de actores y actrices que se desvelará y concretará próximamente.

De esta manera, el Gobierno de La Rioja respalda y atiende esta solicitud por considerar que el nuevo proyecto cinematográfico de Coixet supone una gran oportunidad para apoyar la cultura, fomentar los rodajes, atraer a profesionales de la industria audiovisual, respaldar las vocaciones cinematográficas, promocionar la región como un territorio de cine y mostrar la gran diversidad de escenarios que alberga. Sin duda, porque también permitirá una gran proyección nacional e internacional de La Rioja, gracias a la factura industrial, el mercado de negocio y la garantía de circuito en festivales de este trabajo de una de las más reconocidas cineastas de nuestro país.

Cabe destacar que la atracción de rodajes genera industria en La Rioja puesto que, como en anteriores ocasiones, estas productoras van a solicitar talento local y buscarán profesionales para los equipos técnicos y de atención. Se estima que el equipo de producción se trasladará hasta La Rioja durante la fase de rodaje y que se empleará directamente e indirectamente a diferentes perfiles profesionales en la región.

Con este proyecto, el Gobierno de Concha Andreu muestra nuevamente que, a través de su gestora de cine La Rioja Film Commission, continúa apostando por la industria audiovisual como un eje fundamental de la estrategia turística para mostrar la enorme diversidad de lugares y la infinidad de atractivos que convierten a La Rioja en un territorio con espectaculares escenarios para rodar nuevas historias, así como para impulsar el desarrollo social y económico de la comunidad a través del cine.

ISABEL COIXET

Directora de cine, guionista, traductora y escritora española, comenzó a hacer películas cuando le regalaron una cámara de 8mm por su primera comunión. Tras licenciarse en Historia por la Universidad de Barcelona, se dedicó a la publicidad, ganó muchos premios por sus spots y finalmente fundó su propia productora en el año 2000, Miss Wasabi Films. En 1989, debutó como guionista y directora de cine, con el drama Demasiado viejo para morir joven, que le supuso la nominación al premio de Mejor director novel en los Goya.

A esta le seguirían: Cosas que nunca te dije (1996), su primera película en inglés; A los que aman (1998); Mi vida sin mí (2003), galardonada con el Goya al Mejor guion original; La vida secreta de las palabras (2005), premiada con cuatro Goyas, como el de mejor película; Invisibles (2007), documental co-dirigido con cuatro directores más y ganador del Goya al Mejor documental; Elegy (2008); Mapa de los sonidos de Tokio (2009); Aral. El mar perdido (2010); Escuchando al juez Garzón (2011), Goya al mejor documental; Marea blanca (2012); Ayer no termina nunca (2013), premiada con cuatro Biznagas de plata; Another me (2013); Aprendiendo a conducir (2014) y Nadie quiere la noche (2015). Ese año recibió la Medalla Chevalier des arts et des lettres por parte del Ministerio de Cultura Francés y dirigió Talking about rose. Prisonerof Hissène Habré (2015).

Después, Spain in a Day (2016); La librería (2017), con tres Goyas, como el de major película; Elisa y Marcela (2019) y Foodie Love (2019), su primera serie para HBO. Es Premio Nacional de Cinematografía en 2020, cuando estrena Nieva en Benidorm. Acaba de estrenar El techo amarillo, documental nominado a los Premios Goya.