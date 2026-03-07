La Rioja activa el Plan INUNCAR ante la posible superación de niveles amarillos en varios ríos

El Ebro, crecido a su paso por Logroño hace unas semanas. - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias SOS Rioja ha informado esta mañana de que la comunidad ha activado el Plan INUNCAR, tras las abundantes lluvias que se están registrando en la región en las últimas horas.

Así, en un aviso datado a las 8 horas de este sábado, se indica que "según el Plan de Especial de Protección Civil de la Comunidad Autonóma de La Rioja ante Inundaciones (INUNCAR), desde el CECOP SOS-Rioja se declara la fase de emergencia situación operativa 0".

El motivo, se añade, es "superación de niveles amarillos en varios ríos de La Rioja y vigilancia del resto de ríos de la comunidad", con localización en toda La Rioja.