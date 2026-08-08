La Rioja activa el PLATERCAR en nivel 1 coincidiendo con el eclipse de Sol del 12 de agosto

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LOGROÑO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja activará el próximo miércoles, 12 de agosto, el Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de La Rioja (PLATERCAR) en situación operativa 1, así como el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) que, con sede en el SOS Rioja, se encargará de coordinar el amplio dispositivo preventivo movilizado para garantizar que los ciudadanos disfruten del eclipse solar con total seguridad.

Así, la previsión es activar el nivel 1 de PLATERCAR el 12 de agosto, a las 12,00 horas, y desactivarlo sobre las 7,00 horas del día 13. Durante este periodo, la dirección del plan será ejercida por personal técnico de Protección Civil.

En paralelo, el 12 de agosto, en una franja horaria que comprende desde las 15,00 horas y hasta las 22,00 horas, se constituirá el CECOPI, que integra a efectivos de diferentes administraciones implicadas. En este sentido, La Rioja contará con un amplio dispositivo con centenares de profesionales para afrontar este fenómeno astronómico único y excepcional que implica a diferentes administraciones y estamentos.

Desde el punto de vista de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes, facilitar la movilidad y proteger el entorno natural, la Guardia Civil desplegará un total de 532 agentes de distintas especialidades en toda La Rioja.

De este dispositivo, 178 efectivos reforzarán la vigilancia en las principales Zonas de Observación y en los enclaves con mayor afluencia de público, mientras que el resto permanecerá distribuido por el conjunto del territorio para asegurar la prestación de los servicios ordinarios y la respuesta ante cualquier incidencia.

En este operativo participarán efectivos de Seguridad Ciudadana, la Agrupación de Tráfico, Policía Judicial, el Equipo PEGASO -especializado en el control y vigilancia de aeronaves no tripuladas (drones)- y el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), además de otras unidades de apoyo que permanecerán preparadas para intervenir de forma inmediata ante cualquier incidencia.

El dispositivo estará orientado a garantizar la seguridad ciudadana, prevenir alteraciones del orden público, regular la circulación en los accesos a las zonas de observación, facilitar una respuesta rápida ante posibles emergencias y velar por la conservación del entorno natural, especialmente frente a conductas que puedan provocar incendios forestales o causar daños medioambientales.

MOVILIDAD Y ACCESO A LAS ZONAS DE OBSERVACIÓN

Ante la elevada afluencia de personas y vehículos prevista para ese día, se recomienda planificar los desplazamientos con suficiente antelación, utilizar únicamente las zonas habilitadas para el estacionamiento y evitar detener los vehículos en los arcenes, accesos o vías de circulación.

Asimismo, se insta a seguir en todo momento las indicaciones de los agentes y del resto de los servicios de emergencia, con el fin de garantizar una movilidad segura y facilitar el acceso de los vehículos de emergencias en caso de necesidad.

SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DE DELITOS

Al trabajo de los efectivos de la Guardia Civil se sumará el importante dispositivo de seguridad implementado por la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, en colaboración con la Policía Local de Logroño, para el 12 de agosto, destinado a proteger a los ciudadanos, garantizar la convivencia, proporcionar información a visitantes y crear un entorno seguro.

Entre sus objetivos, destacan prevenir delitos, proteger los espacios recogidos como puntos de observación, así como asegurar nodos de transporte y los accesos a la ciudad, entre otras labores fundamentales para disfrutar con garantías de una jornada excepcional.

Así, durante toda la jornada, efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mantendrán una presencia preventiva y permanente en los puntos de mayor afluencia para ofrecer asistencia a los ciudadanos, facilitar información y contribuir a que el desarrollo del evento transcurra con total normalidad.

La Jefatura Superior de Policía de La Rioja movilizará un total de 64 efectivos para participar en el dispositivo especial con motivo del eclipse total que tendrá lugar el próximo miércoles.

PROTECCIÓN DEL ENTORNO NATURAL

El eclipse tendrá lugar en pleno periodo de máximo riesgo de incendios forestales, por lo que se hace un llamamiento a la responsabilidad de todos los ciudadanos y visitantes para preservar el patrimonio natural de La Rioja.

Así, se recuerda que está terminantemente prohibido hacer fuego, utilizar barbacoas o cualquier otra fuente de calor en el monte, así como abandonar colillas, residuos o cualquier material susceptible de provocar un incendio. A este respecto, efectivos del Seprona intensificará la vigilancia en las zonas naturales más sensibles para prevenir conductas negligentes o imprudentes que puedan originar un incendio o causar daños al medio ambiente.

Del mismo modo, al dispositivo se sumará por parte de la Dirección General de Medio Natural un amplio operativo en preventivo repartido por la geografía riojana y formado, entre otros, por 1 técnico de coordinación, 72 agentes forestales, 56 bomberos forestales distribuidos en 7 retenes, además del Helicóptero y la brigada helitransportada, varias autobombas y más vehículos con su correspondiente dotación de personal.

Unos efectivos para combatir posibles incendios a los que se suman las plantillas de los cuatro parques del CEIS Rioja en Arnedo, Calahorra, Haro y Nájera con efectivos en las instalaciones y otros en preaviso.

CONSEJOS PARA DISFRUTAR DE UN FENÓMENO ÚNICO

En La Rioja el eclipse solar será visible fundamentalmente desde el Valle del Ebro, ya que la visibilidad en la sierra estará muy limitada. Siempre que sea posible, se recomienda priorizar la observación desde entornos próximos y evitar desplazamientos largos o innecesarios y con previsión de gran afluencia de personas.

Planificar con antelación ayudará a disfrutar de la experiencia con mayor comodidad y seguridad. En este sentido, antes de un desplazamiento se recomienda revisar los accesos disponibles, las condiciones de circulación y la posible limitación de cobertura móvil o aparcamiento en determinadas áreas. A este respecto, se recuerda la prohibición del acceso de vehículos a pistas, caminos o zonas no autorizadas.

Del mismo modo, durante la jornada pueden producirse retenciones y limitaciones puntuales de tráfico, por lo que se recomienda planificar tanto la llegada como el regreso. La observación directa del eclipse requiere gafas específicas homologadas (certificado ISO 12312-2:2015) y en buen estado para evitar lesiones irreparables en la retina.

Se recomienda preparar la jornada con antelación y en caso de desplazamiento hacerlo con lo necesario para permanecer varias horas en el exterior en un entorno con altas temperaturas: agua, protección solar, ropa adecuada y el teléfono móvil cargado. En algunas zonas puede existir cobertura limitada o saturación en las líneas. Se recuerda la prohibición de encender fuego o utilizar cualquier elemento que pueda generar riesgo de incendio. Por ese motivo, se recomienda evitar aparcar en zonas con vegetación seca, el vuelo de drones estará sujeto a autorización y con carácter general se aboga por impulsar todas las medidas necesarias para la prevención de incendios y la protección del entorno natural.

Todas las administraciones implicadas agradecen de antemano la colaboración ciudadana y apelan al civismo de riojanos y visitantes para que este acontecimiento excepcional pueda ser disfrutado por todos con plenas garantías.