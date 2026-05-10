La Rioja activará este mediodía el riesgo amarillo por lluvias y tormentas

Archivo - Nubes de tormenta - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 10 May. (EUROPA PRESS) -

La Rioja activará a partir del mediodía de este domingo el aviso amarillo por lluvias y tormentas de acuerdo con el 'Plan nacional de predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos (METEOALERTA)' de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, el riesgo por lluvias afectará a la ribera del Ebro desde las 12,00 y hasta las 18,00 horas de este domingo. Se prevé una precipitación acumulada de 15 mm en una hora.

Las tormentas también afectará a la misma zona geográfica y en el mismo horario. Podrán venir con rachas localmente muy fuertes y posible granizo.

Un aviso de nivel amarillo por tormentas indica que en la zona de aviso afectada se prevén tormentas fuertes. Dado el carácter de estos fenómenos existe la posibilidad de que se puedan producir tormentas de intensidad superior de forma puntual.