Por La Rioja acusa al alcalde de Logroño de "complicidad" con la promoción de pisos turísticos en la ciudad - POR LA RIOJA

LOGROÑO 18 May. (EUROPA PRESS) -

Por La Rioja acusa al alcalde de Logroño, Conrado Escobar, "de complicidad con la promoción de pisos turísticos en el Casco Antiguo de la capital riojana, así como de la progresiva expulsión de los residentes habituales".

El portavoz de la formación regionalista, Miguel Gómez Ijlaba, califica la gestión del alcalde de Logroño y de los concejales de Urbanismo y Plan General -ediles desaparecidos- en materia de pisos turísticos "constituye uno de los mayores ejemplos de improvisación política, ausencia de modelo de ciudad y pérdida de control sobre el desarrollo urbanístico y residencial de Logroño".

El portavoz regionalista propone a Conrado Escobar que se deje aconsejar y giré "sus políticas depredadoras del Casco Antiguo" hacia "el aumento del parque de vivienda disponible en el Casco Antiguo, facilitar vivienda asequible -no hacer desaparecer la VPO en oscuros listados-, impulsar la rehabilitación residencial permanente; recuperar viviendas vacías, atraer población residente y garantizar que el centro histórico sea un barrio vivo y habitable".

Gómez Ijalba apunta que lo sucedido en apenas seis meses "resulta difícilmente explicable desde una gestión seria y coherente".

Los regionalistas recuerdan que, en noviembre de 2025, el propio Gobierno municipal impulsó la suspensión de nuevas licencias de pisos turísticos en suelo urbano residencial reconociendo públicamente que existía un problema creciente relacionado con "el acceso a la vivienda, la convivencia vecinal y la saturación y presión turística sobre determinadas zonas de la ciudad".

Por La Rioja subraya que el propio alcalde admitía "oficialmente que la situación empezaba a ser preocupante y requería una actuación urgente".

En ese sentido, el equipo de Gobierno municipal defendió entonces que "la suspensión de licencias era necesaria para estudiar una modificación del Plan General Municipal y ordenar adecuadamente la implantación de este tipo de alojamientos. Calificaron la medida de 'equilibrada y responsable".

La formación regionalista lamenta que "unos meses después, en abril de 2026, el propio alcalde levanta la suspensión de licencias para la ubicación de pisos turísticos en el Casco Antiguo, con la excusa de una modificación urbanística que ni siquiera estaba definitivamente aprobada".

Miguel Gómez Ijalba critica que "Escobar permitió la tramitación de nuevas licencias para pisos turísticos en el Casco Antiguo, mientras le propio Ayuntamiento de Logroño reconocía simultáneamente que problema continuaba existiendo".

El portavoz regionalista subraya que la actuación de Escobar "es tan absurda que en apenas medio año ha pasado de "suspender licencias por saturación en el Casco Antiguo, a volver a permitirlas*para después anunciar la declaración de zona saturada y todo mientras continúan entrando nuevas solicitudes de licencia y crece el número de pisos turísticos en el Casco Antiguo".

Gómez Ijalba apunta una grave contradicción aprobada por el equipo de Gobierno del Partido Popular al 'ordenar' los pisos turísticos limitándolos a "edificios completos, bajos independientes o primeras plantas donde no exista vivienda habitual, reconociendo así que los pisos turísticos deben implantarse precisamente en inmuebles de uso residencial".

"Es decir -denuncia el portavoz regionalista- el propio alcalde dice por un lado que quiere proteger el acceso a la vivienda en el Casco Antiguo, mientras simultáneamente aprueba una regulación que permite transformar viviendas residenciales en actividad turística".

La formación regionalista resalta que "cada edificio completo o planta destinado a apartamentos turísticos deja de ser vivienda habitual y esa situación es especialmente grave en el Casco Antiguo donde el parque residencial es limitado, existe envejecimiento demográfico, muchos inmuebles requieren rehabilitación y existe una pérdida progresiva de población residente".

"La falta de criterio" del alcalde Conrado Escobar provoca, detalla Gómez Ijalba, "la reducción de vivienda disponible, la disminución de oferta residencial, la expulsión progresiva de vecinos residentes y aumenta la presión sobre el mercado del alquiler y la compra. Es decir, genera un incentivo económico directo para retirar vivienda del mercado residencial ordinario". El portavoz regionalista califica de "extremadamente grave que un bloque entero de apartamentos turísticos ha operado en el Casco Antiguo desde 2023 sin que el equipo de Gobierno del PP hiciera nada. ¿Conocía el alcalde Conrado Escobar su existencia?".