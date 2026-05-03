Por La Rioja acusa a Capellán de "diferir a la próxima legislatura" el problema de los usuarios del Marqués de Vallejo

Parcela en la que se ubicará el Marqués de Vallejo - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 3 May. (EUROPA PRESS) -

Por La Rioja ha acusado este domingo al presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, de "diferir a la próxima legislatura" el problema de los usuarios del Centro Marqués de Vallejo.

La formación regionalista califica de "insuficiente" la gestión del Ejecutivo regional y le achaca a sus responsables "una falta absoluta de planificación y una estrategia basada en anuncios vacíos que no resuelven el problema real".

Por La Rioja recuerda que fue el 5 de noviembre de 2025 cuando se desalojó el centro tras detectarse daños estructurales graves, afectando a 24 alumnos internos.

"Desde entonces -apunta el portavoz regionalista, Miguel Gómez Ijalba- el internado sigue cerrado y el servicio ha sido sustituido por traslados provisionales a otras instalaciones".

Gómez Ijalba apunta que "ni siquiera se ha buscado una solución unitaria, sino que los usuarios del internado han sido repartidos en dos centros distintos con el problema que ello supone para quienes les atienden, ayudan y trabajan en su desarrollo".

El portavoz de Por La Rioja subraya que "el internado no sólo no se ha recuperado, sino que el servicio se ha fragmentado y las familias continúan sin una solución estable".

La formación regionalista denuncia que el Gobierno de La Rioja no ha anunciado una solución para las familias, "sino que las ha bombardeado con anuncios vacíos: primero la asignación de 500.000 euros en el presupuesto, después un centro que valoraron en 30 millones de euros, que y cuya construcción nunca comenzará antes de 2027 en el caso de que realmente comience".

Miguel Gómez Ijalba alerta a las familias afectadas: "Esto no es una solución, es una forma de ganar tiempo. Se ha sustituido la gestión por propaganda".

El portavoz regionalista señala de error que "se pretenda justificar la ubicación del nuevo centro en el Paseo del Prior apelando a la integración educativa, ya que la normativa educativa no exige que los centros de educación especial se construyan junto a centros ordinarios, y la inclusión no se consigue por proximidad física, sino con recursos, planificación y proyecto educativo".

Gómez Ijalba resalta que "integración no es poner un edificio al lado de otro. Sin un modelo educativo real, es solo una excusa".

En segundo lugar, POR LA RIOJA llama la atención sobre el hecho de que la parcela elegida se sitúa en un entorno estratégico vinculado a la Universidad, "lo que plantea un evidente coste de oportunidad de cara a futuras necesidades educativas universitarias, ya tiene limitado su crecimiento en el resto de direciones".

La formación regionalista defiende que el desarrollo de zonas como Ramblasque permitiría una planificación mucho más adecuada, con más espacio, mejor accesibilidad, capacidad de crecimiento y posibilidad de diseñar desde el inicio un entorno verdaderamente inclusivo.

"El único motivo para no elegir esta ubicación puede ser - alerta Gómez Ijalba- que el desarrollo de Ramblasque sea también un anuncio propagandístico vacío sin verdadera intención de llevarse a cabo por parte del alcalde de Logroño, Conrado Escobar".

Por último, la formación regionalista pone el foco en un dato clave. El propio Gobierno ha anunciado que el nuevo centro tendrá mayor capacidad, pasando de 152 a 178 plazas, ampliables a más de 200.

"Esto evidencia una demanda creciente -indica Gómez Ijalba- que no puede resolverse concentrando todos los recursos en Logroño. La solución no es un macrocentro con una solución idéntica a la planteada hace 40 años, que ignore la realidad territorial de La Rioja. Eso genera desigualdad".

Por La Rioja defiende que no se trata de hacer un centro más grande, sino de crear un sistema mejor".

La formación propone:

Construcción de un centro en el sector Ramblasque de Logroño que, además de ser la referencia educativa y cree una integración real con otros centros de enseñanza, sirviendo, además como motor de desarrollo del sector.

Construir dos nuevos centros de educación especial, uno en Rioja Alta y otro en Rioja Baja, que atienda la creciente demanda señalada por el Gobierno de La Rioja. 3º -Garantizar una red territorial que permita una atención cercana, digna y adecuada.