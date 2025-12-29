La Rioja afronta "con confianza" un ciclo económico marcado por la volatilidad global y la situación del sector del vino

Presentada la décima edición de la revista Economía Riojana - IBERCAJA

LOGROÑO, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Rioja afronta "con confianza" un ciclo económico que se presenta marcado por la volatilidad en el ámbito global y, en el más cercano, por la situación del sector del vino.

Es una de las principales conclusiones de la décima edición de la revista 'Economía Riojana', que edita Ibercaja, en colaboración con el Gobierno de La Rioja, el Colegio de Economistas y la Universidad de La Rioja.

Una edición que se ha presentado esta lunes en el Colegio de Economistas de La Rioja en Logroño, con la participación del consejero de Hacienda y Administración Pública, Alfonso Domínguez; el director territorial de Ibercaja, José Ángel Pérez; el decano del Colegio de Economistas de La Rioja, Ernesto Gómez; el profesor de Economía Financiera de la Universidad de La Rioja, Eduardo Rodríguez Osés; y el director de análisis de Ibercaja Gestión, Oscar del Diego.

LA ESCENA GLOBAL: "TREGUA" CON LOS ARANCELES.

Así, para comenzar, el bloque de 'Coyuntura económica' de este décimo número de Economía Riojana ofrece un análisis detallado del clima global en el que operan tanto España como La Rioja, "marcado por una guerra comercial que, si bien no ha concluido, ha entrado en una fase de relativa tregua" tras los acuerdos recientes entre Estados Unidos y varios de sus socios.

El informe destaca que, aunque la mayor parte de los aranceles estadounidenses se sitúan en torno al 15%, su impacto está siendo menor del previsto y que aún quedan elementos de volatilidad, como la falta de acuerdo con China y la posibilidad de que la justicia estadounidense anule parte de las tarifas aplicadas.

El documento analiza también el comportamiento de los precios, que continúan creciendo en Estados Unidos, mientras que, en paralelo, la Zona Euro presenta un avance económico modesto pero algo mejor del temido cuando estalló la guerra comercial, con un crecimiento del PIB que se mantiene cerca de su potencial y una inflación que se sitúa cerca del objetivo del BCE.

Se indica que la economía estadounidense que pierde vigor al compararla con los semestres previos, mientras que China, por su parte, muestra un avance económico que combina luces y sombras: el PIB se frena al 4,8% interanual, la producción manufacturera sigue liderando el crecimiento y el sector inmobiliario profundiza su deterioro.

En conjunto, los indicadores confirman un escenario de transición, donde conviven síntomas de recuperación con elementos de fragilidad que condicionarán las decisiones económicas en los próximos meses.

RETOS ESTRUCTURALES PENDIENTES EN EL ÁMBITO NACIONAL.

La parte dedicada al ámbito nacional subraya que España mantiene un desempeño relativamente robusto, con un crecimiento del PIB del 0,6% en el tercer trimestre y una aportación especialmente destacada de la demanda interna.

El informe señala que el consumo privado se acelera, la inversión crece con fuerza -particularmente en maquinaria, equipo y propiedad intelectual-, y que la desaceleración que se observa respecto a trimestres previos se debe, en gran parte, al aumento de las importaciones.

Las exportaciones de bienes muestran un estancamiento vinculado al contexto internacional, mientras que los servicios -tanto turísticos como no turísticos- continúan actuando como uno de los pilares del crecimiento español.

A pesar de este balance positivo, el informe recuerda que España sigue enfrentándose a retos estructurales.

La productividad continúa estancada, la participación del excedente bruto empresarial en el valor añadido se sitúa en niveles reducidos y la tasa de ahorro de los hogares, aunque elevada, comienza a moderarse.

La inflación repunta hasta el 3,1% interanual, impulsada sobre todo por la electricidad y la restauración, mientras que las ventas minoristas mantienen un crecimiento sólido, destacando los avances en comercio electrónico y equipos de comunicación.

El sector servicios confirma una desaceleración respecto a 2024, aunque mantiene incrementos en áreas como comercio mayorista, inmobiliario y automoción.

CRECIMIENTO EN LA RIOJA.

El capítulo dedicado a la economía regional sitúa a La Rioja en un contexto de crecimiento que, si bien se mantiene por encima de la media europea, muestra signos de moderación debido al impacto negativo que atraviesa el sector vitivinícola.

El informe destaca que la región ha logrado sostener una evolución positiva gracias al dinamismo del sector servicios y a la resiliencia del tejido empresarial, aunque alerta de que el deterioro de la actividad vinculada al vino afecta a toda la cadena agroalimentaria y deja ver una mayor vulnerabilidad estructural.

La renta se mantiene por encima de la media nacional, pero persisten desigualdades medibles en indicadores como el índice de Gini, lo que apunta a un mapa económico heterogéneo.

El análisis laboral muestra que La Rioja continúa generando empleo a buen ritmo, con incrementos en la afiliación y un avance reseñable de la participación femenina.

Sin embargo, el empleo creado se concentra en sectores de baja cualificación y con alta presencia de contratos a tiempo parcial, lo que limita la mejora de la productividad y la calidad del trabajo.

La inflación moderada permite que la región acompañe la política monetaria europea y favorece condiciones de financiación más estables, mientras que el sector exterior mantiene un saldo positivo pese a la caída de las exportaciones, gracias al buen comportamiento de la venta de vinos en mercados estratégicos como Estados Unidos

La sección 'Estudios monográficos' de este número se abre con 'Enoturismo urbano en Rioja'. Diversidad y autenticidad del destino', firmado por Eduardo Rodríguez Osés, un análisis que destaca el papel creciente del enoturismo urbano como motor de diferenciación y competitividad para la región.

El autor explica cómo Logroño y Haro concentran un ecosistema singular en el que patrimonio, cultura del vino y tejido bodeguero permiten crear experiencias auténticas y de alto valor añadido para un visitante cada vez más exigente y digitalizado.

Por otro lado, el artículo 'El impacto de la sobrerregulación en el aumento de costes de las empresas', elaborado por Gregorio Izquierdo y María Higuera, director general y técnica economista del Instituto de Estudios Económicos, analiza cómo la acumulación normativa de los últimos años está elevando los costes operativos y reduciendo la competitividad del tejido empresarial, frente a lo que plantean "avanzar hacia un entorno regulatorio más simple y predecible".

Por último, 'Economía Riojana' se cierra con una entrevista a Raquel Pérez Cuevas, presidenta del Consejo Regulador de la DOCa Rioja quien, en el marco del Centenario, destaca que "la diversidad es uno de los mayores tesoros de Rioja" y subraya la importancia de preservar la cohesión en un sector amplio y heterogéneo sin renunciar a la innovación.

La presidenta recuerda la Comunidad combina arraigo y proyección internacional y afirma que el reto de esta etapa consiste en "crecer en valor, consolidar la excelencia y reforzar la presencia en los mercados clave", especialmente en países como Canadá o Estados Unidos, que mantienen un elevado potencial.

Cuevas insiste en que la Denominación se encuentra ante un punto de inflexión que exige consensos amplios, planificación estratégica y visión de futuro. "Nuestro objetivo es dejar una Rioja mejor preparada para las próximas generaciones", señala para concluir, convencida de que el equilibrio entre tradición y modernización definirá el rumbo del sector en la próxima década.