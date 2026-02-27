La Rioja alcanza su máximo histórico de población con 326.803 habitantes a 1 de enero de 2025

Archivo - General Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Rioja alcanzó su máximo histórico de población con 326.803 habitantes a 1 de enero de 2025, tras ocho años consecutivos de crecimiento demográfico.

Así se desprende del monográfico 'Principales características demográficas de La Rioja 2025', estudio que ofrece una fotografía completa de la situación demográfica de la comunidad publicado este viernes por Riojastat, el Instituto de Estadística de La Rioja.

El monográfico analiza la distribución de la población por sexo y edad. Así, a comienzos de 2025, las mujeres representaban el 50,7% de los residentes en La Rioja, con una edad media de 46,6 años, frente a los 44,3 años de los hombres.

Por cohortes de edad, la más numerosa fue la comprendida entre los 16 y los 44 años, que representaba un tercio de la población riojana. Le siguieron el grupo de los ciudadanos que tienen 65 o más años (22,5%) y el de los menores de 16 años (14,1%).

Estos datos reflejan una estructura demográfica equilibrada, aunque marcada por el progresivo envejecimiento de la población.

MÁS POBLACIÓN EXTRANJERA.

Asimismo, el estudio confirma el aumento de la población extranjera residente en La Rioja, que alcanzó la cifra de 48.436 personas a 1 de enero de 2025, el 14,8% del total.

Este colectivo creció en 1.702 personas durante el último año, el 3,6% más. Los países con mayor presencia en la comunidad autónoma son Rumanía, Marruecos, Colombia, Pakistán y Portugal.

Por otra parte, en 2024 se registraron 50 nacimientos más que el año anterior, pero también aumentó el número de defunciones, que ascendieron a 3.306 en total. Como resultado, el saldo vegetativo volvió a ser negativo (-1.257 personas) por undécimo año consecutivo.

El análisis por municipios constata también que, a 1 de enero de 2025, la población riojana no estaba distribuida de forma uniforme por el territorio.

Así, el 60% de los habitantes (196.020 personas) residía en el área metropolitana de Logroño, mientras que solo el 6,2% vivía en los 134 municipios con menos de 500 habitantes.

Entre los municipios con una población superior a los 3.000 residentes destacó Autol por registrar la mayor proporción de población joven, seguido de Villamediana de Iregua y de Lardero.

La publicación completa puede consultarse en la página web de Riojastat: www.larioja.org/estadistica/es/publicaciones-indicadores/catalogo-publicaciones