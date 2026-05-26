La Rioja asegura que si el Plan Corresponsables no se ha ejecutado al 100% se debe "a las trabas" del Estado

El Gobierno de La Rioja informa a los municipios sobre las subvenciones del Plan Corresponsables 2026 para impulsar servicios de cuidados y conciliación (ARCHIVO) - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 26 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Domínguez, ha respondido a la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, que si el Plan Corresponsables no se ha ejecutado al cien por cien se debe "al aumento de la carga burocrática" y por "la tasa impuesta" ambas por parte del Estado, es decir, "por sus trabas". En ningún caso -añade- "por la falta de gestión del Gobierno riojano".

Alfonso Domínguez ha respondido así tras las palabras de ayer de la delegada que informaba que el año pasado el Gobierno autonómico redujo la inversión al Plan al solo ejecutar un 31,5 por ciento.

Como ha insistido el portavoz riojano "como en todas las políticas que desarrolla", este plan responde "a la demanda real de los municipios riojanos".

El Plan Corresponsables, cofinanciado al 25 % con fondos propios de la Comunidad Autónoma de La Rioja, favorece la conciliación familiar y laboral, especialmente entre las familias con menores, al tiempo que impulsa un modelo social más "corresponsable" en el reparto de los cuidados y también genera empleo y oportunidades en el ámbito local.

Al respecto de esta menor demanda por parte de los municipios, el portavoz considera que tiene que ver "con que se ha impuesto por parte del Estado una tasa a la participación de los usuarios en este tipo de plan, lo cual ha reducido tremendamente la demanda de la misma".

Además se han establecido requisitos de carga burocrática "que han impedido una participación real por parte de los usuarios dentro del Plan".

Por tanto, indica Domínguez, "si no se ejecuta no responde a una falta de gestión por parte del Gobierno riojano o por los municipios, sino a la propia configuración del programa y a las trabas impuestas que han reducido la demanda del mismo".

A ello se suma "la falta de Presupuestos Generales del Estado" que, a su juicio, "también está provocando un problema de financiación para las comunidades autónomas de su parte (25 por ciento)".

"Lo hemos dicho en anteriores ocasiones, necesitamos que haya Presupuestos Generales del Estado para muchísimos asuntos relacionados con la precedencia de los servicios públicos de nuestra región, pero también para que las comunidades autónomas podamos aportar la parte que nos corresponde este ejercicio", ha finalizado el portavoz.