La Rioja en aviso amarillo este sábado por tormentas y en la Ribera del Ebro por altas temperaturas

Archivo - Gente paseando se resguarda bajo un paragúa por la lluvia- Arsenio Zurita - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Rioja entra en aviso amarillo este sábado por tormentas y en la Ribera del Ebro por altas temperaturas, que pueden alcanzar los 36 grados, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología.

En concreto, el aviso por tormentas se desarrollará entre las 16,00 y las 00,00 horas. La probabilidad se sitúa entre el 40 y el 70 por ciento. Pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.

Por otra parte, para la Ribera del Ebro hay riesgo de temperaturas máximas, con hasta 36 grados, que se extenderá entre las 13,00 y las 21,00 horas. La probabilidad se sitúa entre el 40 y el 70 por ciento.

En este sentido, y de acuerdo con el 'Plan de alerta, prevención y control de los efectos del exceso de temperaturas sobre la salud en la Comunidad Autónoma de La Rioja', la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados ha declarado el nivel 2 (Naranja).

Esta situación, que afecta a la Ribera del Ebro en La Rioja, tiene previsto prologarse durante todo el fin de semana, y llegando a alcanzar máximas de 36 y 37 grados.