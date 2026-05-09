La Rioja Baja lleva a Logroño sus reivindicaciones ante "la crítica situación" del hospital de Calahorra; "Languidece" - EUROPA PRESS

LOGROÑO 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Rioja Baja ha llevado hasta Logroño sus reivindicaciones relacionadas con el hospital de Calahorra ante "la crítica situación" que vive el centro en la actualidad. Un hospital "imprescindible y necesario para equilibrar el sistema del bienestar de la sanidad" y que, como lamentan desde la organización, "está languideciendo" a pesar de atender a un cuarto de la población riojana.

Convocada por la Plataforma SOS Hospital de Calahorra y bajo el lema 'La Rioja Baja se levanta por su hospital' para "defender la sanidad pública y el Hospital de Calahorra", alrededor de medio millar de personas han secundado una marcha que ha comenzado en la plaza del Mercado de Logroño para recorrer la calle Portales y llegar, a través de Muro del Carmen, a la concha del Espolón, lugar en el que se ha leído un manifiesto.

Tras una pancarta en la que se podía leer '25 años cuidándote y resistiendo. Un hospital de todos y para todos', los manifestantes -paraguas en mano ante la adversidad climatológica- han proliferado gritos como: "Privatizar es desmantelar", "La Rioja Baja no es de segunda", "Ganan 'Los Manzanos' pierden los riojanos", "Gonzalo Capellán escucha tu ciudad" o "Nada, nada, nada para la privada".

"SILENCIO Y FALTA DE INTERÉS"

Previamente, el portavoz de la Plataforma, Jesús Castiella, ha defendido esta marcha "ante el silencio y la falta de interés que se está mostrando tanto desde la Consejería de Salud como desde el SERIS".

"Ha llegado el momento de venir a la capital para hacer más visible las necesidades del hospital", ha indicado.

Unas necesidades que, como ha indicado, pasan por "recuperar el hospital que teníamos. Queremos volver a recuperar las inversiones, a recuperar todo lo relativo al aspecto organizativo, dirección propia, facultativos propios... queremos una Oferta de Empleo Público para cubrir todas las vacantes y estabilizar el trabajo de Enfermería de las auxiliares, que ahora mismo están, yo creo, muy necesitadas".

"En definitiva queremos volver a recuperar el hospital que hemos tenido durante 25 años, que ha sido un hospital bueno, un hospital que ha conseguido muchos éxitos".

"EL HOSPITAL AGONIZA"

Como ha considerado, desde la integración del hospital en el Servicio Riojano de Salud (SERIS) "estamos viendo que el hospital ahora mismo agoniza, languidece, se están yendo facultativos y creemos que la orientación que se le está dando y las inversiones no son las adecuadas".

"Estamos empezando a entrar en una situación un tanto delicada. Muchos profesionales se están marchando y, obviamente, esto va a repercutir en la población. Si se va un médico, esto supone un recorte implícito en la cartera de servicios".

Además ha considerado que no está haciendo "realmente nada que sirva para evitar que esto sea así".

Por eso llegan hoy a Logroño para que "se nos vea. Para que la gente de Logroño sepa que en Calahorra hay un hospital, que a lo mejor muchos ni tan siquiera lo saben, y que sepan que nosotros mantenemos nuestras reivindicaciones, que si el hospital decae, los pacientes subirán a Logroño y subirán las listas de espera que hay en Logroño, que ya son suficientes".

Ante ello, afirma, "el hospital de Calahorra es imprescindible y necesario para armonizar y para equilibrar el sistema del bienestar de la sanidad. Y si el hospital deja de existir ser un problema importante para toda la Rioja no solamente para la comarca de La Rioja Baja".

Para la Plataforma, creada por sanitarios y usuarios, los planes del Gobierno son "un modelo caótico, hipercentralizado, donde todo se decide y ejecuta en Logroño".