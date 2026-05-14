'La Rioja Bike Experience' abre una nueva etapa para consolidar la región como referente del MTB y el cicloturismo

Director general de Deporte y Juventud, Diego Azcona, junto al presidente de Logroño Deporte, Francisco Iglesias; el ciclista riojano, Carlos Coloma; y el director de Esedos Events, Aitor Jiménez, presentan una nueva edición de ‘La Rioja Bike Experience - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja apoya una nueva edición de 'La Rioja Bike Experience', la cita que toma el relevo de la histórica 'La Rioja Bike Race' para evolucionar hacia un formato más amplio que convertirá durante tres días a la comunidad en un gran escaparate internacional del mountain bike, el territorio y la cultura ciclista.

El evento, que se celebrará del 15 al 17 de mayo, reunirá a unos 650 participantes y combinará competición, gastronomía, naturaleza y actividades paralelas con el Palacio de los Deportes de La Rioja, en Logroño, como centro neurálgico de la prueba.

Como novedad, el evento incorporará también la primera edición de 'Logroño Bike Kids', una propuesta lúdica y no competitiva dirigida a acercar el ciclismo de montaña a niños y niñas en un entorno seguro y adaptado, fomentando hábitos saludables y el deporte al aire libre entre las nuevas generaciones.

La presentación del evento hoy, día 14, ha contado con la participación del director general de Deporte y Juventud, Diego Azcona; el presidente de Logroño Deporte, Francisco Iglesias; el ciclista riojano Carlos Coloma; y el director de Esedos Events, Aitor Jiménez.

Durante su intervención, Azcona ha destacado que "'La Rioja Bike Experience' refleja la apuesta por un modelo de evento deportivo capaz de generar impacto más allá de la competición, vinculando deporte, turismo, promoción del territorio y actividad económica". Además, ha subrayado que "esta evolución del formato permitirá reforzar todavía más el atractivo de la prueba y consolidar a La Rioja como un destino de referencia para el ciclismo y los grandes eventos deportivos en contacto con la naturaleza".

El director general también ha incidido en "la capacidad del evento para proyectar al exterior la imagen de La Rioja a través de sus paisajes, su gastronomía y su oferta deportiva, atrayendo cada año a participantes y acompañantes de distintos países". Por su parte,

Iglesias ha manifestado que "nuestra ciudad tendrá el lujo de contar con un gran evento deportivo que nos va a permitir disfrutar del ciclismo del más alto nivel con los mejores ciclistas del pelotón internacional de bicicleta de montaña". En este orden de cosas, Iglesias ha destacado "la jornada del domingo, en la que contaremos con actividades para los más pequeños y familias".

Según sus palabras, durante estas jornadas "Logroño les va a ofrecer numerosos atractivos naturales y enogastronómicos, junto a un comercio de calidad y la mejor oferta cultural, estoy convencido de que su visita será una experiencia para el recuerdo".

Iglesias cree que "estamos ante un deporte noble, el ciclismo, un deporte que exige enorme trabajo, disciplina y sacrificio, cuyos deportistas se merecen todo nuestro reconocimiento, respeto y admiración. Por todo ello, con enorme agradecimiento, les daremos la bienvenida a nuestra ciudad y nuestro entorno, invitándoles a ser embajadores de sus tesoros".

"PUNTO Y SEGUIDO"

Por su parte, Aitor Jiménez ha explicado que esta nueva etapa supone "un punto y seguido desde 2014" y que el objetivo es convertir el Palacio de los Deportes en un espacio de referencia del sector, donde marcas especializadas puedan presentar y testar sus novedades. "Queremos que el evento sea también un punto de encuentro para el público, con zona expositiva, servicios post carrera para los participantes y un entorno dinamizado con actividades, gastronomía y música en directo", ha señalado, agradeciendo el apoyo de Carlos Coloma y del Coloma Bike Club en el diseño y adaptación de los recorridos.

Por su parte, Carlos Coloma ha agradecido el respaldo institucional y la fidelidad de los participantes internacionales que, desde 2014, han situado la prueba como una cita consolidada del calendario. "'La Rioja Bike Race' es algo muy importante en mi trayectoria deportiva y personal porque nos ha permitido enseñar al mundo lo que es nuestra comunidad, una tierra que acoge a todos como si fueran riojanos", ha afirmado.

El ciclista riojano ha valorado la evolución hacia un formato que integra deporte, ocio y territorio, alineado con la transformación del propio ciclismo. "Cada vez más personas buscan no solo competir, sino disfrutar de la gastronomía, el entorno y la cultura junto a sus familias. Este cambio es oportuno y amplía la experiencia a niños, acompañantes y a quienes viven la bicicleta de una forma más lúdica", ha subrayado, destacando el orgullo de seguir vinculado a un evento que mantiene más de 600 participantes y continúa creciendo tras doce ediciones.

Del formato competitivo a una experiencia global en torno a la bicicleta Tras más de una década consolidada como una de las pruebas por etapas de MTB más importantes de España y referencia dentro del calendario internacional UCI, 'La Rioja Bike Race' evoluciona ahora hacia 'La Rioja Bike Experience', un nuevo concepto que amplía el evento más allá de la competición deportiva para convertirlo en una experiencia global en torno a la bicicleta.

La prueba, organizada por Esedos Events y con Carlos Coloma y Txell Figueras como embajadores, ha reunido desde 2014 a miles de participantes procedentes de 38 países y ha contado con figuras internacionales del mountain bike como Mathieu van der Poel, Vlad Dascalu o Clàudia Galicia.

La edición de 2026 mantendrá la esencia deportiva de la prueba con tres etapas de MTB y un recorrido total de 230 kilómetros y cerca de 4.000 metros de desnivel acumulado, incorporando además actividades complementarias, espacios de convivencia y propuestas dirigidas también a acompañantes y visitantes.

La primera etapa se celebrará el viernes 15 de mayo con un recorrido de 26 kilómetros y 580 metros de desnivel. La salida desde Pradoviejo llevará a los corredores hacia La Grajera y el circuito XCO, atravesando senderos en dirección a El Cortijo y Valdegastea en una jornada rápida y explosiva que combinará tramos de potencia y sectores más fluidos.

El sábado 16 de mayo tendrá lugar la etapa reina y prueba UCI C2, con 71 kilómetros y más de 2.100 metros de desnivel por el entorno de Moncalvillo. El trazado recuperará algunos de los senderos más emblemáticos de la prueba, como Mirador, Vulcano, Perdón, Caballo, Galgo, Purgatorio o Dolorosa, además del ascenso hacia la histórica Nevera de Daroca, en una jornada marcada por la exigencia técnica y física.

La competición concluirá el domingo 17 de mayo con una etapa de 51 kilómetros y 1.160 metros de desnivel entre Alberite, Clavijo y Nalda. El recorrido incluirá el ascenso junto al Castillo de Clavijo, el paso por los senderos de La Barriguilla, el descenso por Fénix y el trazado del Monolito y el bike park de Nalda antes del regreso final a Logroño.