La Rioja bonificará los 2 primeros años de actividad agricultores profesionales del medio rural con deducciones anuales

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha subrayado que el Ejecutivo ya ha redactado un Proyecto de Ley para su remisión al Parlamento que "contempla una amplia batería de incentivos fiscales para favorecer la actividad en el medio rural, en los municipios de menos de 30.000 habitantes, ayudando así a que quien decida libremente vivir en el campo riojano y de una actividad tan noble como la agricultura y la ganadería pueda hacerlo con la dignidad que se merece".

Entre las rebajas fiscales incluidas en esta iniciativa, ha detallado una nueva deducción en el tramo autonómico del IRPF para estimular a los nuevos agricultores profesionales que empiecen una explotación en cualquier municipio de La Rioja cuenten con 1.000 euros de deducción el primer año y otros 1.000 euros en el segundo año, "un incentivo para aliviar los costes y las cargas en la capacidad competencial que tenemos".

Del mismo modo, ha resaltado que este Proyecto de Ley incluye "la posibilidad de que todo ese patrimonio acumulado con el trabajo y el esfuerzo familiar pueda transmitirse sin costes, con una bonificación al 99%, ampliándolo a otras realidades que también se dan, a veces entre hermanos que comparten explotaciones, trabajo, sobrinos y descendientes".

A su vez, en las transacciones de compraventa entre personas dedicadas profesionalmente a la agricultura, ha señalado que "se va a imponer un tipo súper reducido del 2%. Ahora está en el 7% y se va a bajar, en la competencia que tiene el Gobierno autonómico, 5 puntos para que transacciones prioritarias". Por otro lado, ha anunciado que "todos los arrendamientos que tienen también un tipo impositivo van a ver eliminado el impuesto". Una amplia batería de medidas a las que se suma la deducción de 100 euros en el IRPF por las cuotas y las inscripciones a las organizaciones profesionales agrarias.

Gonzalo Capellán ha realizado estas afirmaciones este viernes, 4 de abril, en Logroño, durante su intervención en la clausura de la asamblea general del sindicato agrario ARAG-ASAJA, en el que ha reiterado "el apoyo incondicional al sector primario de la Rioja. Sois fundamentales en La Rioja que queremos, donde la actividad agroganadera siga siendo una esencia y un elemento de identidad de nuestra tierra y de nuestro territorio".

"Yo no sé si La Rioja sería La Rioja sin la aportación del sector primario, de los agricultores, las agricultoras y los ganaderos y ganaderas de esta región. Lo que sí sé, es que no sería La Rioja que hemos heredado de nuestros padres y nuestros abuelos. Que no sería La Rioja que tenemos y que vivimos hoy. Y seguro, sobre todo, no será La Rioja que queremos para el futuro, por eso hay que apoyar a este sector tan importante con hechos y con realidades, como hace este Gobierno, por ejemplo, invirtiendo en la búsqueda de nuevos mercados y oportunidades", ha asegurado.

Un compromiso que se evidencia con numerosas medidas impulsadas por el Ejecutivo regional, si bien el presidente ha citado la prioridad de los agricultores profesionales en las ayudas para la cosecha en verde de 2025, el incremento en 150.000 euros en las ayudas a las organizaciones profesionales agrarias o los 187.000 euros comprometidos a través de un convenio para colaborar en la celebración de una efeméride como es el 100 aniversario de la DOCa Rioja.