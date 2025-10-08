Rioja brinda por su Centenario al otro lado del Atlántico, con acciones estratégicas en EE. UU. y Canadá

LOGROÑO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Denominación de Origen Calificada Rioja mantuvo un intenso programa de promoción en EE. UU. y Canadá, con un encuentro con influyentes periodistas y medios de comunicación en Nueva York y un gran evento de conmemoración del Centenario en Montreal desarrollado junto al monopolio estatal de bebidas de Quebec SAQ (Société des Alcools du Québec). Ambas citas refuerzan el liderazgo y la notoriedad de la que Rioja goza en ambos países, en los que ejerce como referente indiscutible del vino español.

Una delegación de representantes de Rioja viajó a Nueva York para dinamizar y seguir de cerca las campañas comerciales y de promoción puestas en marcha en el país. Entre las actividades desarrolladas, la DOCa celebró una exclusiva cena privada con algunos de medios más incluyentes de Estados Unidos, 13 en total entre especializados, sectoriales y generalistas, en la que la presidenta del Consejo Regulador, Raquel Pérez Cuevas, el director de Marketing y Comunicación, Iñigo Tapiador y varios bodegueros de la Denominación pudieron conversar con directores y editores de medios como CNN, Wine Spectator, Wine Enthusiast o la revista Rolling Stone, entre otros.

Los invitados a la cita, que tuvo lugar en el prestigioso restaurante Cote, cerca del icónico edificio Flatiron, en el corazón de la Gran Manzana, alabaron la enorme calidad y diversidad de los vinos de Rioja, sorprendidos por su versatilidad ante la sofisticada propuesta de cocina exótica ofrecida por el restaurante, maridada con 10 referencias de la Denominación, entre espumosos, rosados y distintos estilos de blancos y tintos. Si bien gran parte de los periodistas eran conocedores y amantes de Rioja, la mayoría mostró su deseo de profundizar en la Denominación, tanto en los vinos como en las propuestas de enoturismo visitándola de primera mano.

Pérez Cuevas agradeció a los medios su presencia y contribución a la gran notoriedad que Rioja mantiene en EE. UU. De hecho, la DOCa se sitúa a la cabeza de las Denominaciones que gozan de mayor reconocimiento de marca entre los consumidores estadounidenses, además de ser también la más comercializada con amplia diferencia sobre las demás Denominaciones españolas.

La presidenta hizo hincapié en el liderazgo de la Denominación y en la importancia de Estados Unidos, como segundo mercado en valor y el de mayor reconocimiento entre los consumidores. Pérez Cuevas se refirió a los aranceles que la administración norteamericana ha establecido como "un obstáculo que no frenará nuestros esfuerzos en este mercado que es estratégico y principal para nosotros".

Esta acción, se suma al conjunto de iniciativas y actividades desplegadas por Rioja en el país, como la llevada a cabo el pasado mes de mayo también en NY de la mano de la revista de lujo y estilo de vida Robb Report, y las que tendrán lugar a finales de este año en la costa oeste, orientadas a incrementar la visibilidad en tiendas y focalizadas en consumidor final.

UNA GRAN CONMEMORACIÓN PARA UN SIGLO DE PASIÓN POR EL VINO DE RIOJA EN CANADÁ

Tras el éxito en Estados Unidos, en Montreal, la mayor ciudad de la provincia canadiense de Quebec, la Denominación de Origen Calificada Rioja ha conmemorado su Centenario con el evento "100 Years of Rioja: A Grand Celebration!", un encuentro de gran escala que reunió a cerca de 400 amantes del vino.

Organizada por el Consejo Regulador de Rioja, de la mano de la SAQ (Société des Alcools du Québec) -el monopolio estatal de bebidas de Quebec- la cita permitió a los asistentes descubrir la diversidad y excelencia de los vinos de Rioja en un entorno privilegiado, en uno de los edificios más emblemáticos del puerto de Montreal. Los participantes, previo pago de cerca de 200 dólares canadienses, pudieron conocer y degustar las propuestas de 25 bodegas de la Denominación, presentes con espacio propio y destacado en el evento.

En total, 78 referencias de Rioja, entre espumosos, tintos, blancos y distintas categorías en función de su envejecimiento y origen, como los Vinos de Pueblo y de Viñedo Singular, dieron buena muestra de la diversidad de la Denominación.

A la cita acudió una comitiva del Consejo Regulador, arropada por representantes de las 25 bodegas de Rioja participantes. El evento contó también con la presencia de directivos de la SAQ, entre ellos, Sandrine Bourlet, vicepresidenta de Compras y Experiencia de Cliente, y Katrina Quesnel, Category Manager de vinos, quien destacó el papel predominante de Rioja en el mercado de Quebec como referente del vino español de calidad, "donde representa más de un tercio de los vinos españoles comercializados, habiendo crecido un 6 por ciento en los últimos 12 meses, por encima de los vinos españoles, que han mostrado un crecimiento del 1,4 por ciento".

Todos los participantes coincidieron en la conveniencia de la organización de este evento en un momento clave en el que las ventas de Rioja han mostrado una tendencia ascendente en el país, y lo oportuno de celebrarlo justo al inicio del último trimestre, pudiendo impulsar aún más las ventas con vistas a la campaña de Navidad.

Quesnel afirmó que "el sólido crecimiento de las ventas confirma la excelente relación entre Quebec y esta Denominación de Origen única" y agradeció que Rioja eligiera celebrar allí el evento: "Es la ocasión perfecta para mostrar la diversidad del terroir, así como la variedad de bodegas y estilos que emergen en la región. Ya sea degustando la nueva cosecha de su Gran Reserva favorito o descubriendo un Rioja blanco, este tipo de evento sin duda conectará con los amantes del vino quebequenses y los hará sentir aún más atraídos por la región".

Durante la conmemoración del Centenario en Montreal, la presidenta del Consejo Regulador, Raquel Pérez Cuevas, expresó su agradecimiento a las bodegas de Rioja participantes y a la SAQ por su apoyo y compromiso con Rioja, su diversidad y su calidad, y subrayó que la cita "refleja la estrecha relación que une a nuestra Denominación con Canadá, un mercado maduro, exigente y en constante crecimiento, que valora la calidad y el origen".

En un contexto global de inestabilidad, ambas acciones consolidan la estrategia internacional de Rioja y su firme compromiso con la promoción exterior, demostrando que los vinos de la Denominación no solo son el referente de vino español de calidad, sino que cuentan con prestigio y pasión entre los profesionales y consumidores de todo el mundo.