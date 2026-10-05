La Rioja celebra la Semana de las Enfermedades Hepáticas para acercar a la población la prevención

LOGROÑO 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Semana de las Enfermedades Hepáticas de La Rioja, que se celebra los días 6 y 7 de octubre es una iniciativa que busca acercar la salud hepática a la población y concienciar sobre la importancia de la prevención y el diagnóstico precoz para evitar la progresión de estas patologías.

Las enfermedades hepáticas suponen un importante problema de salud pública y, en muchos casos, pueden avanzar durante años sin causar síntomas. Además, una parte significativa de estas patologías está relacionada con factores de riesgo que pueden modificarse, por lo que informar y concienciar a la población resulta clave tanto para prevenirlas como para favorecer su detección precoz.

La doctora Tania Hernáez Alsina, coordinadora de esta actividad y especialista de Digestivo en el Hospital San Pedro de Logroño, señala que "es fundamental que la población conozca qué factores pueden poner en riesgo la salud de su hígado y entienda que muchas enfermedades hepáticas pueden prevenirse.

Promover hábitos de vida saludables y facilitar el acceso al diagnóstico precoz nos permite actuar antes de que la enfermedad haya progresado y mejorar el pronóstico de los pacientes".

CRIBADO Y DIAGNÓSTICO PRECOZ EN POBLACIONES CON MAYOR RIESGO

En el marco de esta Semana, que cuenta con el auspicio de la Asociación Española para el Estudio del Hígado, profesionales del Hospital Universitario San Pedro de Logroño llevarán a cabo diferentes acciones orientadas a acercar el diagnóstico de las enfermedades hepáticas a colectivos de riesgo.

El 6 de octubre, tras la recepción y presentación de la iniciativa en el Hospital Universitario San Pedro de Logroño, se realizará, entre las 8,30 y las 14,30 horas, una jornada de cribado del virus de la hepatitis C (VHC) y valoración de la fibrosis hepática mediante elastografía de transición en el Centro de Salud Mental de Albelda de Iregua, con la participación de los doctores Hernáez Alsina y Escrich Iturbe.

El 7 de octubre, entre las 10,00 y las 14,30 horas, la misma actividad se trasladará a Proyecto Hombre La Rioja, con las doctoras Martínez Herreros, Rodríguez García y Lapeña Muñoz. Con estas actividades, la Semana de las Enfermedades Hepáticas busca trasladar la prevención y el diagnóstico fuera de las consultas convencionales y acercarlos a aquellos entornos en los que pueden encontrarse personas con mayor riesgo o con más dificultades para acceder al sistema sanitario.

"El diagnóstico precoz es especialmente importante en las enfermedades hepáticas porque muchas de ellas pueden permanecer silentes hasta fases avanzadas. Por eso debemos combinar la educación de la población con estrategias que nos permitan detectar la enfermedad allí donde están las personas que pueden necesitar atención", explica la hepatóloga.

Además del diagnóstico precoz, la Semana de las Enfermedades Hepáticas pone el foco en la necesidad de aumentar el conocimiento de la población sobre la salud del hígado. La promoción de hábitos de vida saludables, la reducción del consumo de alcohol, la prevención del sobrepeso y la obesidad y la información sobre las vías de transmisión y prevención de las hepatitis virales son algunos de los ámbitos fundamentales para reducir el impacto de estas patologías.

Según datos de la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH), el hígado graso afecta aproximadamente al 25 por ciento al 30 por ciento de la población en España, lo que equivale a más de 10 millones de personas. Si extrapolamos los datos nacionales al caso de La Rioja, se estima que entre 68.000 y 82.000 personas padecen hígado graso en la comunidad y alrededor de 2.500 a 3.000 riojanos podrían presentar una evolución grave de la enfermedad hacia la cirrosis.

"La prevención empieza por disponer de información rigurosa. Tenemos que conseguir que cuidar el hígado forme parte de la conversación habitual sobre salud y que la población conozca que determinadas decisiones y hábitos cotidianos pueden tener un impacto directo en el desarrollo de enfermedad hepática. Cuanto antes incorporemos esta educación, mayor será nuestra capacidad de prevenir", concluye la doctora.

El Hospital San Pedro, reconocido por la AEEH por su lucha en la eliminación de la hepatitis C El Servicio de Aparato Digestivo del El Hospital Universitario San Pedro gestiona el seguimiento clínico de la cirrosis, la hepatitis crónica y otras hepatopatías. En febrero de 2025, el hospital riojano entró a formar parte de los centros españoles que han conseguido la certificación de hospital excelente en la eliminación del virus de la hepatitis C, concedido por la Asociación Española para el Estudio del Hígado, gracias a sus buenas prácticas en la implementación del Decálogo para la Eliminación del VHC.