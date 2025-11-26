La Rioja cierra el PDR 2014-22 con la plena ejecución de los fondos FEADER y una aportación adicional de 6,8 millones

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, asiste al acto de apertura de la reunión del Comité de Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural de La Rioja (PDR) - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Autónoma de La Rioja ha demostrado una alta capacidad de absorción de fondos europeos FEADER asignados a través del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de La Rioja 2014-2022, al haber alcanzado ya un porcentaje de ejecución del 98 por ciento del presupuesto de 186,6 millones de euros, que completará íntegramente al cierre del ejercicio 2025.

El Gobierno regional cofinancia en un 56 por ciento el PDR, tras completar esta cantidad con una partida adicional de 61,8 millones de euros. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, ha presidido hoy la reunión de los Comités de Seguimiento del PDR de La Rioja 2014-22 y del Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) 2023-27, cuyos miembros han evaluado el avance de las medidas contempladas en un momento de transición entre dos periodos de programación de los fondos destinados a modernizar el sector agrario y mejorar las condiciones de vida en el medio rural.

Al realizar el balance "muy positivo" de las medidas impulsadas por el programa, que financia también la Unión Europea y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), Manzanos ha destacado que La Rioja ha ejecutado todos los fondos del Instrumento de Recuperación Europea (EURI) por valor de 6,2 millones de euros, que se han destinado a las ayudas para inversiones en explotaciones agrarias y el cumplimiento de los compromisos de agroambiente y clima.

Un total de 498 jóvenes se han incorporado a la actividad agraria durante este periodo, "una cifra que ha superado el objetivo inicial", ha asegurado la consejera, para precisar que un 17 por ciento son mujeres y que "75 jóvenes emprendedores se instalaron en zonas de montaña".

En cuanto al tipo de actividad, 398 son explotaciones agrícolas, 88 ganaderas y 12 son iniciativas mixtas. El balance final del programa ha tenido un impacto significativo en la modernización del campo riojano, puesto que los fondos del PDR han apoyado las inversiones para la mejora de la competitividad en 1.380 explotaciones agrarias.

Por otro lado, también se ha apoyado a 60 empresas agroalimentarias riojanas en sus iniciativas de transformación y comercialización de productos, que han generado una inversión superior a los 30 millones de euros.

En materia de capacitación y apoyo técnico, se han impartido cursos formativos en los que han participado 20.000 alumnos, y se ha ofrecido asesoramiento a 4.000 agricultores con el respaldo de cinco entidades. El PDR de La Rioja también ha tenido un impacto notable en la mejora de infraestructuras agrarias en el medio rural.

Así, se han subvencionado más de 400 proyectos municipales destinados a la mejora, especialmente, de caminos rurales, y se han modernizado cerca de 24.000 hectáreas de regadíos, reforzando la eficiencia y sostenibilidad del uso del agua.

El desarrollo del enfoque territorial del programa LEADER, con nivel de ejecución de fondos que supera el 95 por ciento, ha permitido consolidar más de 450 proyectos gestionados desde los Grupos de Acción Local, con una inversión superior a 30 millones de euros y la creación de 159 nuevos empleos en el medio rural.

En cuanto a las medidas relacionadas con la gestión sostenible de recursos naturales y acción contra el clima, se han gestionado casi 50.000 hectáreas mediante contratos agroambientales y actuaciones de prevención de incendios y reforestación en Montes de Utilidad Pública y zonas de la Red Natura 2000.

PLAN ESTRATÉGICO DE LA PAC 2023-2027

El Gobierno de La Rioja mantiene en el Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) 2023- 2027 su apuesta por las intervenciones dirigidas a favorecer el relevo generacional, la mejora de las condiciones de vida y el emprendimiento en el medio rural. El plan cuenta con un presupuesto de 147 millones de euros, de los cuales 101,8 millones son cofinanciados por la Comunidad Autónoma (46 por ciento), FEADER (45 por ciento) y el Ministerio de Agricultura (9 por ciento). El resto de los fondos son financiación adicional que aporta el Ejecutivo riojano. Noemí Manzanos ha explicado que este 2025, desde la Consejería "se ha realizado un esfuerzo importante para elevar el nivel de ejecución de los fondos que ha alcanzado los 8,4 millones de euros en el mes de noviembre, con un gasto público de 18,5 millones de euros".

Las intervenciones más avanzadas se corresponden a los compromisos de agroambiente y clima, las inversiones de sensibilización ambiental y los pagos a explotaciones situadas en zonas desfavorecidas. Además, se han tramitado ya 63 nuevas incorporaciones de jóvenes agricultores, inversiones por más de 9 millones de euros destinadas a la mejora de explotaciones, más de 5 millones de euros para caminos de concentración parcelaria, y las primeras convocatorias LEADER del nuevo periodo, que suman 3 millones de euros en proyectos para el medio rural.