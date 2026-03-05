La Rioja comparte los avances del proyecto Saludablemente+ en el Grupo de Alto Nivel de UNICEF España

LOGROÑO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha participado en la reunión del Grupo de Alto Nivel de la Alianza NTP: 'Coméntalo' por la Salud Mental de la Infancia y la Adolescencia, celebrada en la sede de UNICEF España. En representación de la Comunidad Autónoma ha asistido el subdirector General de Estrategia de Salud Mental y Emocional, Carlos Piserra.

Precisamente, Piserra, ha presentado la ampliación del proyecto Saludablemente+ en su vertiente infanto-juvenil, reforzando su compromiso con la promoción del bienestar emocional desde edades tempranas y la coordinación entre los ámbitos sanitario, educativo y social. Esta iniciativa se alinea con uno de los ejes prioritarios del Plan de Trabajo 2026: influir para mejorar la prevención en el sector sanitario y educativo, y garantizar una atención más accesible, temprana y especializada.

Carlos Piserra ha subrayado que "la salud mental de la infancia y la adolescencia es una prioridad estratégica para el Gobierno de La Rioja. Nuestra participación en esta Alianza refuerza el trabajo que venimos desarrollando para ofrecer una respuesta integral, coordinada y basada en la evidencia científica". Asimismo, ha destacado que "la ampliación de Saludablemente+ supone avanzar en la detección precoz, la intervención temprana y el acompañamiento a las familias, situando a los niños, niñas y adolescentes en el centro de las políticas públicas".

El Plan de Trabajo 2026 de la Alianza NTP contempla, entre otras líneas de actuación, la elaboración de un informe de referencia sobre la situación de la salud mental de la infancia y la adolescencia en España, el impulso de modelos de prevención y detección precoz en Atención Primaria, el fortalecimiento del bienestar emocional en el ámbito educativo y la promoción de la participación activa de niños, niñas y adolescentes en el diseño de soluciones.

El Gobierno de La Rioja reitera su voluntad de seguir colaborando con UNICEF España y el resto de comunidades autónomas para avanzar hacia un modelo de atención en salud mental que garantice la equidad, reduzca el estigma y promueva entornos seguros y protectores para toda la infancia y la adolescencia.