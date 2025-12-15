Por La Rioja se constituye como "la única opción regionalista" porque "La Rioja se merece ser escuchada"

Por La Rioja ha reunido este domingo a más de un centenar de afiliados y simpatizantes bajo el lema 'Haz que La Rioja cuente' - POR LA RIOJA

LOGROÑO, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Por La Rioja ha celebrado este domingo su Acto Anual con Afiliados y reunió en el Círculo Logroñés a más de un centenar de simpatizantes y riojanos interesados en conocer el proyecto político.

Tras el encuentro, Por La Rioja asegura haberse constituido en "la única opción regionalista" porque "La Rioja merece más, merece ser escuchada y merece poder reivindicar sus derechos sin ataduras", como ha afirmado la secretaria general de la formación, Sonsoles Soriano.

Soriano ha apuntado "que La Rioja no nació para estar callada" y subrayó que "tanto PP como PSOE la han invisibilizado a lo largo de las décadas pasadas, para ellos La Rioja sólo existe cuando se acercan las elecciones; los riojanos son sólo votos para ellos no personas y La Rioja un territorio dócil, obediente y poco exigente".

La secretaria general de Por La Rioja ha sentenciado que "somos el único partido que no rinde cuentas ante Madrid ni ante Barcelona; no respondemos ante Ferraz ni ante Génova".

"Nuestra obediencia y nuestro compromiso -ha añadido- están con nuestra tierra, con sus pueblos, con su identidad y con su futuro y no con las estructuras nacionales que llevan años utilizándonos como moneda de cambio".

Por su parte, el portavoz de la formación regionalista, Miguel Gómez Ijlaba, ha reivindicado que la identidad de La Rioja está en sus pueblos.

"Hoy a los políticos nacionales se les llena la boca con la palabra sostenibilidad y creo -ha asegurado- que creo que no entienden su significado. Sostenibilidad es lo que da a nuestros pueblos la agricultura y la ganadería: el vino, el viñedo, su elaboración en las bodegas crea empleo y fija población e igual sucede con cualquier otro cultivo o con las explotaciones ganaderas".

Ijalba ha señalado que "cuando ves las políticas emprendidas por PP y PSOE o las barbaridades que propone VOX te das cuenta que entienden la realidad de los pueblos ni del campo, y que no entiende que significa sostenibilidad".

El portavoz regionalista ha reclamado "precios agrícolas justos no sólo para la uva, sino también para el cereal y otros cultivos" y ha comprometido la acción política de Por La Rioja "en dotar a los municipios riojanos de menos de 250 habitantes de servicios básicos.

"Eso es trabajar contra la despoblación y no lo que hace el actual consejero responsable del Gobierno del PP que ha conseguido en menos de tres años que 86 pueblos riojanos de 174 pierdan población", ha recalcado.

El concejal y primer teniente de alcalde de Haro, Luis Salazar, ha insistido en la importancia del "municipalismo a la de reforzar la identidad de los pueblos riojanos".

Mientras que Damián Sáenz Angulo, por su parte ha aprovechado su intervención en el acto para reivindicar propuestas de calidad para la Denominación de Origen Rioja y de valor añadido en el cultivo de viñedo para la búsqueda y consolidación de nuevos mercados: "Etiqueta de calidad y cultivo integrado".

La secretaria del Comité de la Zona Haro, Penélope López, ha apostado por el turismo como herramienta generadora de empleo y riqueza para la región y lamentó que "no se trabajara el mercado del turismo internacional y que hasta la fecha los gestores siempre se hayan conformado con el turismo estacional y que rara vez llega a las dos pernoctaciones".

En ese sentido, Sonsoles Soriano ha reforzado la idea recordando que "es preciso que promocionemos nuestros pueblos, que cuenten con servicios, con su actividad económica, social y cultural, y que entonces sean atractivos al turismo y no lo que se hace ahora, despoblarlos y convertirlos en un escenario de cartón piedra que se ofrece a los turistas".

Por La Rioja ha agradecido al secretario general del PSOE, Javier García, y a Fausto Cambero, ex candidato a la Presidencia del PR+, que "nos acompañarán durante el encuentro celebrado ayer domingo".