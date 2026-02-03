La Rioja contará con una plantilla "estable" de cien bomberos forestales durante todo el año

Archivo - Bomberos trabajando en el control del incendio en San Lorenzo - BOMBEROS FORESTALES DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha informado hoy de que esta comunidad contará con una plantilla "estable" de cien bomberos forestables durante todo el año.

Domínguez ha informado, en rueda de prensa, de los asuntos tratados en Consejo de Gobierno, entre los que se ha incluido autorizar un acuerdo entre el Comité de Empresa de la Comunidad Autónoma de La Rioja y el Gobierno de La Rioja dentro de la prevención y vigilancia de incendios forestales en nuestra región.

Un acuerdo que el Ejecutivo regional, ha dicho, califica como "muy satisfactorio" y que "se ha producido a lo largo de meses de trabajo conjunto entre las Direcciones Generales de Función Pública y Medio Natural y el Comité de Empresa".

Permitirá, ha relatado, que "a partir de ahora se reorganice nuestro servicio de bomberos forestales de tal manera que el servicio de prevención y ataque a los incendios forestales cuente con una plantilla fija, estable, con jordana ordinaria y completa durante los 365 días al año de cien bomberos forestales".

De este modo, ha dicho, "se aplicarán unas cuantas políticas públicas que implican modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo y convocatoria de nuevas plazas".

El "destino final de este acuerdo" será que haya "cien trabajadores que se dediquen todo el año de forma estable, fija y continuada, los 365 días del año, a la prevención de incendios forestales".

El dispositivo regional, ha concretado, quedará configurado por doce retenes, cada uno de ellos integrado por dos oficiales y seis operarios especializados, de tal manera que la relación de los puestos de trabajo de la comunidad en bomberos forestales incluirá 28 puestos de oficial de primera y 72 de operario especializado conformando una plantilla de cien personas.

RECONVERSIÓN DE PLAZAS

Tal y como ha detallado el Gobierno riojano, este año se han iniciado los procesos para la reconversión de plazas discontinuas en plazas a tiempo completo dentro del colectivo de operario especializado.

En una primera fase se crearán cinco plazas de operario especializado a jornada completa, se desarrollarán dos concursos de traslados y se culminará el proceso selectivo actualmente en marcha, ofertando todas las plazas vacantes ocupadas por personal interino.

Una vez completados estos pasos, se crearán cuatro plazas de Oficial de 1ª y se modificará la Relación de Puestos de Trabajo para incorporar cuatro puestos singularizados de Coordinador de Zona, abiertos a Oficiales de 1ª.

Además, y siguiendo la propuesta del Comité de Empresa, la Administración prevé la creación progresiva de hasta 12 plazas adicionales de Oficial de 1ª, mediante la amortización de plazas de Operario Especializado conforme vayan quedando vacantes.

HASTA 42 SINIESTROS

Según se desprende del Informe Estadístico de Incendios Forestales en La Rioja, el año pasado se registró un total de 42 siniestros, de los cuales veintiocho fueron conatos y catorce superaron la hectárea de superficie afectada. En total, ardieron 190,70 hectáreas de terreno forestal y 90,30 de terreno no forestal.

El mes de agosto concentró el mayor número de incidentes y casi el 83 por ciento de la superficie forestal quemada, en un verano marcado por condiciones meteorológicas extremas, tres olas de calor y episodios de simultaneidad de incendios.

Entre los siniestros más relevantes destacan los de Fonzaleche (142,50 hectáreas), Valdeperillo-Cornago (56,27 hectáreas) y Mansilla de la Sierra (24,17 hectáreas).

Las causas intencionadas fueron las más frecuentes, representando el 45 por ciento de los incendios y el 61 por ciento de la superficie forestal quemada, seguidas por negligencias y accidentes (veintiséis por ciento) y causas naturales como los rayos (doce por ciento).

El helicóptero del dispositivo regional realizó 263 descargas durante el año, y La Rioja intervino además en incendios registrados en Castilla y León con dos convoyes desplazados en agosto.

El informe destaca la alta implicación ciudadana, ya que el 62 por ciento de los incendios fue notificado, en primer lugar, por particulares, lo que refleja un elevado nivel de sensibilización social.

Para este año 2026, los Presupuestos Generales de La Rioja consignan una partida de 5,03 millones de euros, 790.000 euros más que en 2025, a vigilancia y extinción, y 4,20 millones de euros a prevención, lo que supone un aumento de 1,2 millones de euros respecto al ejercicio pasado.