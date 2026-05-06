La Rioja convoca ayudas para programas municipales de prevención de adicciones y promoción de la salud

LOGROÑO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) informa hoy, día 5, de la convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de planes, programas o actuaciones de prevención de adicciones y de promoción y educación para la salud en la comunidad, dirigidas a las entidades locales y concedidas en régimen de concurrencia competitiva.

La convocatoria cuenta con una dotación económica de 120.000 euros y tiene como finalidad apoyar el desarrollo de iniciativas en el ámbito municipal orientadas a fomentar estilos de vida saludables y prevenir conductas de riesgo entre la población.

Las actuaciones subvencionables incluirán acciones de sensibilización, programas de educación para la salud, intervenciones de reducción de riesgos asociados al consumo de sustancias y otras conductas adictivas, así como proyectos dirigidos a distintos grupos de población, con especial atención a los colectivos más vulnerables.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la resolución en el BOR.

El texto íntegro de la convocatoria podrá consultarse en la página web del Gobierno de La Rioja, www.larioja.org ,a través del enlace de la oficina electrónica, en el apartado de Salud.

Esta línea de ayudas se enmarca en la estrategia del Gobierno de La Rioja para avanzar hacia un modelo de salud pública centrado en la prevención, la promoción de hábitos saludables y la intervención temprana.

En este contexto, el Ejecutivo autonómico viene desarrollando diferentes iniciativas a lo largo de la legislatura, como la reciente Semana de la Salud 2026, que ha impulsado la participación ciudadana mediante actividades de sensibilización y educación sanitaria en todo el territorio.

De este modo, se refuerza la colaboración con las entidades locales como nivel esencial para el desarrollo de políticas de proximidad, consolidando una red comunitaria de prevención y promoción de la salud que contribuye a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía riojana.