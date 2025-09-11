La Rioja convoca los Premios a la Excelencia Académica destinados a graduados universitarios 2023-2024

LOGROÑO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Empleo convoca los Premios a la Excelencia Académica destinados a graduados universitarios en el curso 2023/2024, con el que se reconoce a los nueve egresados con mejor expediente académico en sus enseñanzas de Grado universitario, según publica este jueves el BOR.

Para la concesión de estos premios, la Consejería de Educación y Empleo destina una cuantía total de 27.000 euros, con un valor máximo por galardón de 3.000 euros.

Los criterios que se tendrán en cuenta para su concesión son meramente académicos, atendiendo a la nota media de los estudios cursados para la concesión del título de Grado universitario.

El objetivo de estos premios es promover el máximo aprovechamiento académico, reconocer la excelencia e incentivar la cultura del mérito.

Podrán solicitar estos premios los egresados que hayan concluido sus estudios oficiales presenciales de Grado universitario en el curso 2023/2024 y que estén empadronados en cualquier municipio de La Rioja durante, al menos, los últimos cinco años.

Los interesados en participar en estos premios podrán presentar sus solicitudes, de manera telemática, a través de la sede electrónica del Gobierno de La Rioja, en un plazo de 20 días hábiles a contar desde mañana, 12 de septiembre.