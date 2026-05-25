La Rioja y Corea del Sur colaborarán en el desarrollo de proyectos de I+D+i en el ámbito agroalimentario

La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, mantiene una reunión de trabajo con una delegación surcoreana de Foodpolis, el clúster alimentario nacional de Corea del Sur - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, junto al director general de Empresa, Energías e Internacionalización, Amadeo Lázaro, ha mantenido hoy, día 25, un encuentro de trabajo con una delegación de Corea del Sur liderada por Foodpolis, el principal clúster alimentario del país asiático, en el marco de una misión comercial organizada por FOOD+i con el respaldo del Gobierno de La Rioja.

León ha explicado que "el modelo de desarrollo riojano se apoya en una sólida base agroalimentaria, en la colaboración público-privada y en una apuesta decidida por la investigación, la tecnología y la internacionalización". Por eso, "esta misión tiene un valor especial, ya que nos permite tender puentes entre ecosistemas innovadores que comparten prioridades, retos y visión de futuro".

Durante la visita, el Gobierno de La Rioja ha compartido algunas de sus principales fortalezas estratégicas "en ámbitos como la alimentación, el envase y packaging avanzado, la sostenibilidad, la economía circular y la innovación aplicada al territorio".

"También es una oportunidad para seguir reforzando la cooperación institucional entre Foodpolis, La Rioja y el conjunto de agentes de innovación del Valle del Ebro. Estamos convencidos de que la colaboración internacional no solo abre mercados, sino que multiplica capacidades, acelera proyectos y genera nuevas alianzas empresariales y tecnológicas", ha subrayado la consejera.

En ese sentido, la firma de un Memorando de Entendimiento entre FOOD+i y Foodpolis establece un marco de colaboración para el desarrollo de proyectos de I+D+i, el intercambio de conocimiento y la conexión entre empresas de ambos ecosistemas, con el objetivo de acelerar la innovación y facilitar el acceso a nuevos mercados.

"El objetivo de esta visita es fortalecer la colaboración entre Foodpolis, el clúster de alimentos coreano, y el clúster Food+i en España, con el que llevamos trabajando desde 2021 a través del intercambio de conocimientos y personal", ha aseverado la Project Manager & International Liaison of Public Relations en Foodpolis, Seonyoung Park.

"Sé que La Rioja es una región famosa en la industria agroalimentaria. Por ejemplo, con el vino y la gastronomía. En Jeonbuk, donde se ubica nuestro clúster, también hay un centro de la industria agroalimentaria coreana, por lo que podemos consolidar nuestra colaboración", ha agregado.

Durante una jornada celebrada en el Centro Tecnológico de La Rioja 'La Fombera', la delegación coreana ha mantenido encuentros con empresas, centros tecnológicos y universidades, pudiendo conocer de primera mano las capacidades de entidades como CNTA, CENTIDE, CTICH, ICVV, CIBIR, Universidad de La Rioja y UNIR.

Esta visita da continuidad a la misión institucional liderada por el Ejecutivo regional en octubre del año pasado en Corea del sur, acompañando al sector agroalimentario en una misión empresarial directa de prospección, a través del clúster FOOD+i.

Se enmarca, asimismo, en la iniciativa Global Alliance for Food, que busca fortalecer la cooperación entre regiones líderes en innovación alimentaria a nivel global.

"Corea del Sur es el quinto país que más invierte en innovación y es un ecosistema muy adecuado para la innovación en robótica, inteligencia artificial o comercio electrónico, ya que cada año hay un capital de inversión muy importante en torno a las startups.

Para La Rioja, sin duda, es una apertura para hacer no solo negocios, sino también transferencia tecnológica y de innovación", ha detallado el director ejecutivo de Food+i, Juan Viejo, quien ha definido el Memorando de Entendimiento como "una oportunidad para iniciar un camino que nos permita conocernos mejor, desarrollar proyectos conjuntos, transferencia de conocimiento o intercambio de personal investigador".

La delegación ha completado su visita en La Rioja con recorridos a la bodega institucional de La Grajera y al centro Circular Lab, especializado en innovación en economía circular.

UN SECTOR ESTRATÉGICO

El sector agroalimentario constituye uno de los pilares de la economía regional. Representa el 9,13 % del empleo en La Rioja y aporta el 6,5 % del Valor Añadido Bruto, con una facturación anual superior a 1.650 millones de euros. El clúster FOOD+i agrupa a más de 100 empresas del Valle del Ebro, que generan conjuntamente más de 6.200 millones de euros de facturación y más de 15.000 empleos directos.

Por su parte, Corea del Sur representa un mercado agroalimentario con potencial de crecimiento para España, con exportaciones cercanas a 770 millones de euros, especialmente en productos como la carne porcina (371 millones) y el aceite de oliva (47 millones), lo que refuerza el potencial a medio plazo de estas alianzas tecnológicas.