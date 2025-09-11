Por La Rioja critica el cierre de parques infantiles en Sojuela "por abandono y falta de mantenimiento" del Ayuntamiento - POR LA RIOJA

LOGROÑO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La formación regionalista Por La Rioja ha criticado este jueves el cierre de diferentes parques infantiles en Sojuela "debido al abandono y la falta de mantenimiento de estas instalaciones por parte del Ayuntamiento".

Desde el Grupo Municipal de Por La Rioja recuerdan que han llevado esta situación a Pleno en varias ocasiones, alertando del peligroso estado de los parques infantiles, el campo de fútbol y otros espacios de esparcimiento que utilizan decenas de familias a lo largo del año.

"Llevamos varios plenos pidiendo la mejora y reparación de los juegos infantiles y parques de la urbanización, donde residen casi mil personas. Sin embargo, el alcalde desprecia y margina a estas familias, a pesar de recaudar cada vez más impuestos", remarca José Carlos Cantos, portavoz de Por La Rioja en Sojuela.

El grupo municipal regionalista denuncia que las partidas presupuestarias para el mantenimiento y mejora de los espacios públicos no se ejecutan, lo que perjudica directamente a las casi 1.000 personas que viven en la Urbanización 'Campo de Golf'.

Por La Rioja subraya que una de las zonas de juegos infantiles ya ha tenido que cerrar al público por su lamentable estado, mientras que el resto presenta columpios, juegos y suelos en condiciones de riesgo para los usuarios.

Además, critica que, mientras el Ayuntamiento incrementa la carga fiscal sobre los vecinos, no reinvierte en servicios básicos ni en la mejora de las instalaciones que disfrutan las familias y los niños.

"En el próximo pleno exigiremos la reparación inmediata de los parques infantiles y la instalación de fuentes, para que las familias puedan disfrutar de espacios dignos. El Ayuntamiento debe explicar por qué se niega a algo de puro sentido común", ha anunciado Cantos.

Por La Rioja subraya que Sojuela crece mes a mes en número de familias y reclama al equipo de Gobierno del PP sensibilidad y responsabilidad para garantizar unas infraestructuras adecuadas que permitan a todos los vecinos disfrutar de servicios públicos seguros y en buen estado.