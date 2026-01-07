Por La Rioja critica la falta de proyecto de promoción de Navidad en Logroño que ha tenido "más gasto pero menos ciudad"

Espartero se 'convierte' en el cuarto Rey Mago para animar a comprar esta Navidad en el comercio local de Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Por La Rioja apunta que el equipo de Gobierno del PP "vive acomodado, mientras que las calles durante la Navidad han mostrado una imagen triste, más vacía y pobre que en años anteriores" y se pregunta: "¿A dónde ha ido el dinero público si Escobar dice que ha gastado más?".

El partido espera que "los fantasmas de las navidades pasadas visiten antes de la Navidad 2026 al alcalde y le muestren qué es tener una idea de ciudad".

Por La Rioja critica "la falta de un proyecto definido de promoción de la Navidad en Logroño por parte del alcalde, Conrado Escobar, basado tan sólo en más gasto, pero menos ciudad".

La formación regionalista lamenta la "falta absoluta de ideas originales que generaran el atractivo de las calles de la capital riojana y, por lo tanto, el comercio local, el comercio de ciudad durante las pasadas Navidades".

En ese sentido, la secretaria general de Por La Rioja, Sonsoles Soriano, señala que "el equipo de Gobierno del Partido Popular hace tiempo que vive acomodado y piensa que con incrementar -desde el despacho y sin pisar la calle-, el gasto en iluminación navideña, sin siquiera preocuparse si es de una mínima calidad, ya ha cumplido y al contrario, las calles de Logroño han mostrado durante las Navidades una imagen triste, más vacías y más pobre que en años anteriores".

ILUMINACIÓN NAVIDEÑA

Soriano critica que Conrado Escobar haya cambiado el modelo de iluminación "sin un criterio y sin dar explicaciones públicas del gasto realizado".

La secretaria general de la formación regionalista subraya que "pese a que el coste ha sido superior a años anteriores el resultado ha sido una ciudad apagada, sin ambiente ni capacidad de atracción. El incremento del gasto no se ha traducido en una mejora visible para los vecinos, el comercio o los visitantes".

"ABANDONO DE LAS FAMILIAS Y DE LOS MÁS PEQUEÑOS"

Sonsoles Soriano denuncia que a lo largo de las Navidades "Logroño ha carecido de una programación sólida y continuada dirigida a familias y a los más pequeños, que deberían ser uno de los ejes centrales de la programación municipal en estas fechas".

La secretaria general de Por La Rioja resalta que no ha habido novedad alguna respecto a los mercadillos navideños y la 'Feria de la Navidad' fue reubicada a última hora, sin planificación ni comunicación adecuada, y con un formato claramente reducido.

El resultado "fue una feria de reducidas dimensiones, incapaz de dinamizar la ciudad o generar ilusión".

"NEFASTA ORGANIZACIÓN DE LA LLEGADA DE LOS REYES MAGOS"

Soriano recuerda que la llegada de los Reyes Magos al Estadio Las Gaunas "contó con una organización nefasta con familias esperando durante horas a temperaturas bajo cero, con problemas de aforo y falta absoluta de planificación previa".

La secretaria general de la formación regionalista califica de "absolutamente inadmisible que, tras horas de espera a bajas temperaturas, fuera el alcalde, Conrado Escobar, quien acaparara el protagonismo del acto en vez los Reyes Magos a quien de verdad esperaban los niños y niñas de la ciudad. Escobar quiso ser el rey".

OBRAS EN CALLES COMERCIALES EN PLENA CAMPAÑA DE NAVIDAD

La formación regionalista indica que una buena muestra de la falta de planificación del equipo de Gobierno del Partido Popular es "el inicio de obras en calles comerciales poco antes de comenzar la campaña navideña. Perjudicando directamente a los establecimientos locales en un periodo clave y favoreciendo a las grandes superficies comerciales".

Por La Rioja comprende "la sensación de abandono que vive el comercio local por parte del alcalde Conrado Escobar".

"Las Navidades -detalla Soriano- han sido un buen ejemplo de la forma de gobernar del Partido Popular, más gasto del que presumen, que después, a la hora de la verdad, no se ve ni percibe en la ciudad". La secretaria general resalta que "el mayor gasto del que presume Conrado Escobar no se ha reflejado en la iluminación navideña, más bien al contrario; ni en las actividades familiares e infantiles programadas; ni en la dinamización social o económica de la ciudad".

Soriano considera lógico "ante la falta de retorno visible y de transparencia preguntar al alcalde de Logroño: ¿A dónde va el dinero público? Si el presupuesto aumenta y la ciudad pierde vida y dinamismo, ¿a dónde va el dinero público?".

El partido reclama planificación, sensibilidad y un proyecto de ciudad serio. "La Navidad no puede ser un espacio de propaganda para el alcalde; La Navidad es familias, infancia, convivencia, espacio público, comercio local, vida y dinamismo en las calles y no ha sido así en Logroño durante las pasadas navidades. De nuevo, el alcalde no ha estado a la altura".

La formación regionalista espera que de cara a la Navidad 2026, los fantasmas de las navidades pasadas visiten al señor Escobar y "le muestren qué es tener una idea de ciudad".