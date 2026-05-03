La Rioja da 309.200 euros a ayudas para la mejora de recursos cinegéticos e infraestructuras en la Reserva de Caza

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LOGROÑO, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, ha abierto la convocatoria de ayudas dirigida a la realización de obras de mejora, conservación y gestión de los recursos cinegéticos, así como a la adecuación de infraestructuras y equipamientos que lleven a cabo las entidades locales integradas en la Reserva Regional de Caza Cameros-Demanda.

El presupuesto para este 2026 asciende a 309.200 euros. El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) ha publicado esta semana la convocatoria con la que el Ejecutivo regional quiere compensar a los 26 ayuntamientos y una mancomunidad que se integran total o parcialmente en la Reserva regional.

Esta convocatoria, que se tramita por concesión directa, tiene como objetivo financiar actuaciones de mejora, conservación y gestión de los recursos cinegéticos, así como la adecuación de infraestructuras y equipamientos en los municipios incluidos en este espacio, contribuyendo a reforzar la gestión sostenible del territorio y el desarrollo del medio rural.

Entre las actuaciones subvencionables se incluyen actuaciones en terrenos rústicos como vallados, la construcción de puntos de agua, la realización de tratamientos selvícolas o el acondicionamiento de sendas.

También obras de infraestructuras de equipamiento en montes para facilitar el aprovechamiento cinegético. Asimismo, podrán subvencionarse obras de construcción o mejora de infraestructuras municipales, relacionadas con la eficiencia energética en alumbrados públicos o sistemas de calefacción de centros públicos, mejoras de infraestructuras de saneamiento, de viales, o de obras de captación y distribución de agua.

El plazo para la presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOR, y deben presentarse obligatoriamente a través de la oficina electrónica de la web del Gobierno de La Rioja https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/902062.

Con esta convocatoria de ayudas, el Gobierno de La Rioja refuerza su apoyo a las entidades locales del medio rural, favoreciendo la mejora de infraestructuras, la gestión sostenible de los recursos naturales y el papel de la actividad cinegética como motor económico y herramienta de equilibrio ambiental.

BALANCE DE LA TEMPORADA 2024-2025.

La Reserva regional de Caza de La Rioja registró durante la pasada temporada 2024-2025 un total de 1.729 piezas capturadas, de las cuales 908 fueron jabalíes y 757 ciervos.

çDe los trofeos y resultados económicos en la caza de venados (tanto en la modalidad de trofeo como en la modalidad de ciervo selectivo) se han obtenido mejores resultados que el año anterior. La caza del corzo vuelve a ser residual.

Durante la temporada pasada se han recaudado 93.744,08 euros a través de las cuotas complementarias por capturas en batidas. Por otro lado, las entidades locales integradas en la Reserva regional obtuvieron unos 130.000 euros procedentes de las subastas de caza.

Estos ingresos unidos a la partida de 309.200 euros que establece la convocatoria de ayudas que ahora se publica suman cerca de 533.000 euros, dispuestos para los ayuntamientos de la Reserva Regional de Caza.

La Reserva de Caza Cameros-Demanda cuenta con una superficie de 107.916 hectáreas y afecta total o parcialmente a los siguientes municipios: Ezcaray, Valgañón, Zorraquín, Pazuengos, Canales de la Sierra, Mansilla, Villavelayo, Ventrosa, Viniegra de Arriba, Viniegra de Abajo, Brieva de Cameros, Villoslada de Cameros, Lumbreras, Ortigosa de Cameros, Gallinero de Cameros, Pinillos, Pradillo, Villanueva de Cameros, Laguna de Cameros, Ajamil, Rabanera, Cabezón de Cameros, San Román de Cameros, Jalón de Cameros, Enciso, Munilla y Zarzosa.