La Rioja declara el nivel 'amarillo' en la Ibérica y el 'rojo' en la ribera por altas temperaturas hasta el miércoles

Una persona se resguarda del sol a la sombra, a 6 de julio de 2026 - Jesús Hellín - Europa Press

LOGROÑO 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Rioja ha declarado el nivel '1' (amarillo) en la Ibérica y el nivel '3' (rojo) en la ribera del Ebro para los próximos días por altas temperaturas, de acuerdo con el Plan de alerta, prevención y control de los efectos del exceso de temperaturas sobre la salud.

En concreto, SOS RIOJA informa de que para este lunes se prevén en la Ibérica riojana temperaturas máximas de hasta 24,2 grados, 28,5 grados para mañana martes y 26,7 grados para el miércoles, 15 de julio.

Por su parte, en la ribera del Ebro se esperan máximas de 36,4 grados para este lunes, 41,1 grados para el martes y 37,7 grados para este miércoles.