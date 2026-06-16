La Rioja declarará el nivel '1' (amarillo) por altas temperaturas en la ribera del Ebro para el próximo miércoles

Archivo - Una fuente de agua - Víctor Fernández - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Rioja declara el nivel '1' (amarillo) por altas temperaturas en la ribera del Ebro para mañana miércoles, 17 de junio, cuando se espera que se registren máximas de hasta 35,8 grados.

Se realiza de acuerdo 'Plan de alerta, prevención y control de los efectos del exceso de temperaturas sobre la salud en la Comunidad Autónoma de La Rioja' de la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados y recogido por SOS RIOJA.