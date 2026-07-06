La Rioja destaca en Bruselas la contribución de su Plan Industrial 26-28 a las prioridades industriales de la UE

El director general de Fondos y Relaciones con la UE, Jesús Ángel Garrido. - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director general de Fondos y Relaciones con la UE, Jesús Ángel Garrido, ha destacado -en la reunión del Comité Europeo de las Regiones (CDR)- cómo desde La Rioja se está contribuyendo a los objetivos europeos de industrialización.

En concreto, Garrido ha participado en el debate del dictamen que el CDR está elaborando sobre la futura Ley de Aceleración Industrial de la UE, en el que ha subrayado el papel que las regiones pueden tener para "transformar las prioridades europeas industriales en empleo de calidad, innovación y crecimiento sostenible".

En el debate, en el que han participado también representantes de la Comisión Europea, el director general ha puesto como ejemplo el caso de La Rioja, "cuya industria representa más del 25 % de nuestro PIB, genera más de 39.000 empleos y es responsable del 99 % de nuestras exportaciones", destacando asimismo el nuevo Plan Industrial de La Rioja 2026-2028 y su convergencia con las prioridades europeas en materia de competitividad.

CASI 139 MILLONES DE EUROS

Con una dotación de cerca de 139 millones de euros, el Plan riojano, del que el director general ha resaltado el apoyo que los agentes económicos y sociales han dado a su aprobación, se alinea con las prioridades europeas industriales, estructurándose "en torno a la digitalización, la innovación, la sostenibilidad, la capacitación del talento y el fortalecimiento de nuestras cadenas de valor industriales".

Se trata así de un ejemplo de cómo "en un contexto geopolítico complejo, la competitividad europea no se construirá únicamente desde Bruselas sino también desde regiones industriales como La Rioja", ha señalado el miembro suplente de La Rioja en el CDR.

Una Ley de Aceleración Industrial que apoye a pymes y la producción europea Una realidad, la de la contribución de las regiones a los objetivos industriales europeos, que el director general ha instado a las instituciones comunitarias a reflejar en la futura Ley de Aceleración Industrial, incidiendo igualmente en el apoyo que este instrumento debe brindar a las pymes.

En ese sentido, Garrido ha pedido que la futura norma incorpore "instrumentos específicos como clústeres, financiación colaborativa y ventanillas únicas adaptadas para que estas empresas puedan crecer hacia un tejido mediano estable, sin quedar desplazadas por los grandes grupos industriales en el acceso a ayudas y contratación pública".

De igual modo, el director general ha alertado del riesgo de que las actuales reglas de ayudas de Estado limiten el crecimiento de la industria europea "frente a competidores de fuera de la UE que reciben respaldo público sin restricciones equivalentes", proponiendo por ello revisar el marco normativo para que la industria y pymes europeas puedan también recibir apoyo público y avanzar así hacia una "política industrial más activa, coherente con el propio espíritu de la Ley de Aceleración Industrial".

El objetivo, ha señalado el director general, es impulsar el "Made in Europe" y traducirlo en "más empleo de calidad, más pymes fuertes, más autonomía estratégica y menos dependencia exterior", para lo que ha abogado por unas normas que promuevan "una transición verde exigente pero flexible para las empresas europeas" y "que protejan lo que fabricamos frente a terceros países".