Rioja dinamiza el consumo de vino en la hostelería de Madrid con más de 200 planes para disfrutar el otoño

Gran lona exterior de 1.000 metros cuadrados desplegada sobre la fachada del hotel Reina Victoria sobre Rioja - DOSA RIOJA

LOGROÑO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja tomará Madrid este otoño con 'Rioja es muy de Madrid', una nueva campaña que busca dinamizar el consumo de vino en la capital con una ambiciosa agenda que alberga más de 200 planes en más de 130 establecimientos, contando con barras, terrazas, mercados gastronómicos, wine bars y restaurantes.

Desde ayer y hasta finales de noviembre, Rioja conectará el vino con la gastronomía, la cultura y los planes que definen bien Madrid y el carácter propio de diferentes zonas de la capital, entre ellas Centro, Retiro, Chamberí, Salamanca y Chamartín. Gastronomía, tardeo, música y encuentros sociales serán algunos de los contextos en los que Rioja generará nuevas vinculaciones y ocasiones de consumo.

Así, planes como una ruta de gildas por los bares de La Latina o disfrutar del clásico cocido madrileño en alguno de los restaurantes más emblemáticos serán impulsados este otoño por Rioja, y quedan recogidos en una agenda digital que ha desarrollado la Denominación.

RIOJA Y MADRID, UN VÍNCULO TAN ANTIGUO COMO ESTRECHO

La campaña publicitaria, además de en medios tradicionales y plataformas digitales, también se canalizará a través de diferentes soportes y acciones de comunicación. Como punto de partida, Rioja escogió ayer la Plaza de Santa Ana, uno de los enclaves más reconocibles del centro de la capital, para dar el pistoletazo de salida a todos los planes de este otoño.

Una gran lona exterior de 1.000 metros cuadrados desplegada sobre la fachada del hotel Reina Victoria que preside esta plaza, frente al Teatro Español, recibía a todos los transeúntes con el mensaje "Hay blancos que gustan hasta a los rojiblancos", en referencia a algo intrínsecamente relacionado con la cultura de la ciudad como es el derbi madrileño del próximo 20 de septiembre.

La acción, acompañada de una activación de street marketing en la propia plaza, con hinchas de ambos equipos locales de fútbol -Real Madrid y Atlético de Madrid- con camisetas de Rioja y de sus clubes, animando y calentando motores antes del partido este domingo, se completó con una dinamización en los bares de las terrazas de la plaza, que ofrecieron una degustación de gildas y una amplia selección de vinos blancos de la DOCa.

Próximamente, a este plan en terrazas se le sumarán nuevos, como una experiencia foodie en Mercado de Vallehermoso, catas en wine bars o propuestas en restaurantes conocidos y muy reputados por los lugareños. Todos los planes son de libre acceso y pueden conocerse las últimas novedades, siempre actualizadas en la plataforma riojaesmuydemadrid.com.

"Rioja y Madrid mantienen una relación histórica, construida durante décadas alrededor de la restauración, la gastronomía y los hábitos de consumo de la ciudad. Madrid ha sido tradicionalmente uno de los grandes mercados de Rioja y un territorio donde la Denominación ha mantenido una posición de liderazgo y una presencia especialmente sólida. Con 'Rioja es muy de Madrid' queremos reforzar ese vínculo desde una mirada actual, acompañando la evolución de la ciudad y estando presentes en los nuevos momentos, espacios y formas de disfrutar del vino", explica Iñigo Tapiador, director de Marketing y Comunicación del Consejo Regulador de la DOCa Rioja.

LA OCASIÓN LA PINTAN BLANCA

La campaña y, en concreto, el mensaje de la lona desplegada en Santa Ana, están relacionados con un momento especialmente interesante para los vinos blancos de Rioja. En un mercado español en el que los blancos continúan ganando peso -su cuota sobre el conjunto de los vinos con Denominación de Origen pasó del 35 por ciento al 37 por ciento en 2025-, Rioja ha seguido avanzando en esta categoría, elevando su participación sobre blancos en el mercado nacional a cierre del ejercicio de 2025 con respecto al año anterior.

En esta línea, este primer semestre de 2026 la cuota a nivel nacional de consumo de vino blanco de Rioja ha seguido creciendo y ronda ya el 9 por ciento, según datos de la consultora especializada Nielsen IQ, que mide las ventas a consumidor final en los canales de alimentación y hostelería.

Rioja, que se erigió hace unos años como la segunda Denominación de Origen de vino blanco en España por volumen de elaboración y comercialización, sigue haciendo hincapié en esta categoría, cada vez más reconocida por los críticos, prescriptores, restauradores y consumidores.

Esta estrategia de crecimiento en este segmento se enmarca precisamente en un otoño que mantiene temperaturas suaves y prolonga la vida de terrazas y espacios al aire libre, donde los blancos de Rioja encuentran nuevas ocasiones para conectar con los consumidores y con una forma de disfrutar del vino cada vez más vinculada a momentos informales, gastronómicos y sociales.

En conjunto, contando tintos, blancos, rosados y espumosos, se estima que, en el ejercicio de 2025, la DOCa Rioja comercializó más de 15 millones de botellas en el área metropolitana de Madrid, manteniéndose como la Denominación de Origen líder en esta zona, donde acapara cerca de una cuarta parte de las ventas de vino con DO, según datos de la consultora Nielsen.

Con 'Rioja es muy de Madrid', la Denominación quiere reforzar su liderazgo y vínculo histórico con una ciudad especialmente relevante para la cultura gastronómica española y, sobre todo, formar parte de los momentos en los que lugareños y visitantes se encuentran, comen, brindan y disfrutan.

"Madrid es un mercado clave para Rioja y, sobre todo, un enorme escaparate de cómo está evolucionando la forma de disfrutar del vino. Con esta campaña queremos trascender y participar de las ocasiones reales de consumo: estar en las terrazas, en los bares, en los wine bars y en los restaurantes, conectando Rioja con la gastronomía, el ocio y los momentos sociales que forman parte de la vida de la ciudad. Rioja tiene hoy una enorme diversidad de estilos, desde tintos con cuerpo o varietales que aportan frescor, hasta unos vinos blancos que gozan de un gran momento de crecimiento, y queremos que el consumidor descubra precisamente ahí: disfrutando", declara Tapiador.