La Rioja distribuye una guía informativa sobre la figura del representante de Igualdad en los Consejos Escolares

LOGROÑO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Subdirección General de Igualdad de la Consejería de Salud y Políticas Sociales y en colaboración con la Consejería de Educación y Empleo, ha comenzado esta semana la distribución a todos los centros escolares de la comunidad autónoma de la guía informativa 'Consejos Escolares que educan. La figura responsable de igualdad en los Consejos Escolares'.

Este documento ofrece de forma clara y accesible información sobre la figura del representante de Igualdad en los Consejos Escolares, un papel de carácter obligatorio establecido en el artículo 31 de la Ley 7/2023, de 20 de abril, de igualdad efectiva de mujeres y hombres de La Rioja.

Su función principal es impulsar y coordinar medidas educativas que fomenten la igualdad real entre mujeres y hombres, la no discriminación, la prevención del acoso escolar y de la violencia de género en el ámbito educativo.

UNA FIGURA CLAVE PARA LA COEDUCACIÓN.

El representante de Igualdad, que debe ser designado en la sesión constitutiva de cada Consejo Escolar, puede ser un padre o madre, un docente u otro miembro de este órgano.

En el caso de que la responsabilidad recaiga en profesorado, la ley exige formación especializada en igualdad y violencia de género, que será garantizada por la Administración autonómica.

Su papel es proactivo: impulsar proyectos coeducativos, fomentar actividades de sensibilización, coordinar con otras entidades y promover un ambiente inclusivo y respetuoso en todos los centros educativos de La Rioja, desde Infantil hasta Educación de Personas Adultas.

En el documento se explica que la coeducación va más allá de compartir aulas, pues supone educar en igualdad real, reconociendo los cuidados, visibilizando referentes igualitarios, previniendo la violencia machista y utilizando un lenguaje inclusivo.

También se detalla el marco normativo que sustenta esta figura, desde la LOMLOE hasta la legislación autonómica riojana, y se recuerda que los Consejos Escolares son órganos de participación donde toda la comunidad educativa (profesorado, familias, alumnado, personal de administración y ayuntamientos) debe impulsar medidas de igualdad y prevención de la violencia de género.

Por último, este documento incorpora ejemplos de funciones y buenas prácticas para favorecer la igualdad en los centros, así como un amplio catálogo de recursos educativos, programas y experiencias innovadoras que ya se están desarrollando en La Rioja para avanzar hacia una escuela inclusiva, respetuosa y libre de violencia.

Con esta iniciativa, el Gobierno de La Rioja pretende sensibilizar e informar a toda la comunidad educativa (direcciones de centro, profesorado, familias y alumnado) sobre la importancia de esta figura en la construcción de una sociedad justa, igualitaria e inclusiva.

El folleto estará disponible en formato físico en todos los centros escolares y en formato digital en la web de igualdad del Gobierno de La Rioja: www.larioja.org/igualdad