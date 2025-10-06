La Rioja dotará de cajeros automáticos a 11 municipios riojanos y habilitará 2 vehículos para recorrer otros 117

Archivo - Un hombre utiliza un cajero automático, a 26 de junio de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

El Plan de inclusión financiera de La Rioja contará con más de 2 millones de euros para cuatro años, con posibilidad de prórroga

LOGROÑO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fruto del compromiso del Gobierno de La Rioja con los municipios riojanos y la lucha contra la despoblación, el Ejecutivo de Gonzalo Capellán ha aprobado el plan '+CAR' con el que dotará a 11 municipios riojanos de cajeros automáticos e incluirá dos vehículos que recorrerán todos pueblos que no cuentan ni con oficina bancaria ni tampoco con un cajero automático fijo, un total de 117. El plan movilizará en cuatro años más de 2 millones de euros.

Así lo han dado a conocer este lunes el consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, junto a su director general, Óscar León. Daniel Osés ha explicado este acuerdo que viene motivado ante la desaparición progresiva tanto de entidades y oficinas bancarias en municipios como de sus cajeros.

Como ya anunció el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, en el último Debate Sobre el Estado de la Región, el propósito de su Ejecutivo era la "inminente puesta en marcha de un nuevo plan para la inclusión financiera de La Rioja".

En concreto se va a articular mediante dos lotes, el primero de esos lotes va a estar dirigido a la instalación de once cajeros automáticos fijos en otros once municipios riojanos que van a estar distribuidos a lo largo de toda la geografía riojana.

Serán Viniegra de Abajo, Villavelayo y Anguiano (en el Alto Najerilla) y Villanueva de Cameros y El Rasillo. También en Soto en Cameros y Jalón de Cámeros en el Camero Viejo, Santa Engracia del Jubera en el Valle del Jubera, Los Molinos de Ocón, en el Valle de Ocón, Aguilar de Río Alhama en el Valle del Alhama y San Millán de la Cogolla en el Valle del Cárdenas.

En todos ellos, ha explicado Osés, se llevará a cabo la instalación de estos cajeros automáticos en espacios municipales. En este punto ha agradecido "la cesión por parte de los ayuntamientos implicados de estos espacios y también su colaboración". Se permitirá el acceso a sus servicios las 24 horas del día durante todo el año.

CAJEROS AUTOMÁTICOS MÓVILES

Para el segundo lote se van a destinar cajeros automáticos móviles que recorrerán todos los municipios que no cuentan ni con oficina bancaria ni tampoco con un cajero automático fijo. En este sentido son 117 municipios los que no cuentan con ninguno de los dos servicios. "Además de los 11 que acabo de mencionar, con este Plan vamos a prestar servicio de inclusión financiera a 128 municipios riojanos".

Para el segundo lote se contará, además, con dos vehículos adaptados que reúnen todos los estándares en materia de seguridad y en ambas modalidades, tanto la una como la otra, se van a permitir las funcionalidades de retirada de efectivo, consulta de saldo, cambio de pin, de idioma... y también se va a valorar poder añadir otras funcionalidades como pueden ser el pago de recibos y tributos, la recarga de saldo de teléfonos móviles, el ingreso en efectivo o la realización de transferencias.

La licitación, una vez que se ultimen los pertinentes trámites administrativos, se publicará para que se puedan presentar las empresas interesadas. Éstas contarán con un plazo de entre dos y cuatro meses para la puesta del servicio en efectivo de este plan.

ALGUNOS DE LOS REQUISITOS

Por su parte, Óscar León ha explicado que el primer lote recoge la prestación del servicio de los 11 cajeros fijos. Los requisitos que se piden serán el suministro y, por tanto, la instalación de 11 cajeros en dichos municipios. A ello se suma la implantación y actualización continua del software y sus actualizaciones en esos cuatro años.

También se les pedirá un mantenimiento integral y garantizar la seguridad del propio cajero, con alarmas, cámaras o seguros.

Será de valorar también la formación al personal municipal para que, dentro de sus voluntades, puedan ayudar a los vecinos de los municipios para atender alguna solicitud.

En el lote número dos sería necesario adaptar dos vehículos para recorrer esos 117 municipios en todo el territorio de La Rioja. Las prestaciones que tiene que dar el lote número dos son la adaptación e instalación de un cajero en cada vehículo, al igual que en el anterior la implantación y mantenimiento del software.

También diseñar las rutas y los horarios del servicio. "La idea es que puedan contar con este servicio, al menos, dos veces al mes".

A ello se suma el soporte y atención a los usuarios del servicio. En el interior de esos vehículos "irá a una persona la cual podrá ayudar a aquellos que tengan necesidad de manejo del propio cajero.

El contrato prevé la posibilidad de prórroga después de esos cuatro años por otro año más. Cada lote es independiente. "Estamos convencidos de que, pudiéndose presentar todas las entidades bancarias, sí que va a haber interés en este plan", ha finalizado el consejero Osés.