La Rioja entra en la carrera de la tecnología cuántica con un proyecto para sectores estratégicos liderado por CIDATUM

LOGROÑO 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

CIDATUM, el Centro Tecnológico impulsado por La Rioja Digital, desarrollará en La Rioja uno de los 36 casos de uso en tecnologías cuánticas que se están poniendo en marcha en España dentro del proyecto "APP-TC: Alianza público-privada en tecnologías cuánticas para el desarrollo inteligente del país".

El objetivo del proyecto es impulsar el ecosistema cuántico del país y acercar esta tecnología emergente a la actividad empresarial y económica.

La iniciativa se desarrolla en el marco del acuerdo firmado en diciembre entre una alianza público-privada representada por la Asociación de Industrias de Conocimiento y Tecnología de Euskadi (GAIA) y Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 4,6 millones e involucra a decenas de empresas de diferentes sectores. De los 36 casos de uso definidos, 27 se desarrollan íntegramente en la Comunidad Autónoma Vasca, 2 en Andalucía, 2 en Asturias, 4 en Castilla La Mancha y 1 en La Rioja, bajo la coordinación de GAIA.

Se tratan, todos ellos, de casos de uso de innovación industrial utilizando la tecnología cuántica aplicada en sectores productivos estratégicos como: industria manufacturera, defensa, sector aeroespacial, logística, energía, finanzas, telecomunicaciones, ciberseguridad, inteligencia artificial, salud o biotecnología, entre otros.

Entre los desarrollos que ya están en marcha destacan soluciones dirigidas a la optimización de cadenas de suministro, el desarrollo de sensores cuánticos para entornos industriales, la gestión cuántica del tráfico urbano, la optimización de redes de comunicaciones y redes eléctricas, el descubrimiento cuántico de fármacos.

También al enlace cuántico tierra-espacio, predicción de respuesta farmacológica, sistema de gestión energética portuaria, procesado cuántico de imágenes de satélite, optimización financiera cuántica, sistema de defensa inteligente en guerra asimétrica, o detección de determinadas proteínas, entre muchos otros.

Además del desarrollo de estas aplicaciones innovadoras, el proyecto contempla la evaluación de su impacto, la puesta en marcha de programas de formación, elaboración de informes y capacitación en tecnologías cuánticas, así como acciones de difusión y seguimiento de los resultados. En este sentido, todas las comunidades darán soporte al proyecto desplegando y difundiendo parte de sus resultados.

Dentro del proyecto, ya se han iniciado formaciones dirigidas a profesionales y a empresas que están comenzando a trabajar en tecnologías cuánticas.

Asimismo, en el marco del proyecto se van a analizar las actuales competencias y capacidades de las Comunidades Autónomas para el desarrollo de un ecosistema cuántico propio, con el fin de identificar oportunidades y áreas de mejora.

ANTECEDENTES.

El 15 de abril del pasado año el Consejo de Ministros aprobó la Estrategia de Tecnologías Cuánticas de España 2025-2030, con el objetivo de convertir a España y a su ecosistema cuántico en una referencia europea e internacional en 2030.

En este marco, Red.es asumió la "Prioridad 1, Iniciativa 1.1 Casos de uso de innovación industrial aplicada", lanzando en septiembre de 2025 una Invitación General en la que resultó seleccionada la propuesta en la que participa CIDATUM.

La alianza está integrada por la Agrupación Empresarial Innovadora del sector de la industria tecnológica, la digitalización y la economía digital de La Rioja (CIDATUM); el Clúster de Tecnologías de la Información y la Comunicación de Asturias (Clúster TIC Asturias); la Confederación Española de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica (CONETIC); la Agrupación Empresarial Innovadora de Empresas de Ciberseguridad (CYBERLUR); la Asociación Española de la Industria de la Ciencia (INEUSTAR); la Asociación para la Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Industria de Castilla-La Mancha (ITECAM); y el Clúster de Empresas Digitales, Sostenibles e Industrias Innovadoras (OnTech INNOVATION) y coordinada por GAIA.

El convenio firmado entre la alianza público-privada y Red.es, cuenta con un presupuesto total de 4.655.000 euros, de los que el 80% procede de fondos europeos Next Generation EU y el 20% restante corresponde a la aportación de las entidades agrupadas. La iniciativa forma parte de la Estrategia de Tecnologías Cuánticas de España 2025-2030 y estará vigente hasta el 31 de marzo de 2027.