La Rioja entrará este domingo, a partir de las 12,00 horas, en riesgo amarillo por tormentas

LOGROÑO 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Rioja entrará en aviso amarillo por tormentas este domingo, 24 de agosto, según informa la AEMET y recoge SOS RIOJA 112.

En concreto, el riesgo afectará a toda la comunidad autónoma desde las 12,00 y permanecerá activo durante toda la jornada.

Un aviso de nivel amarillo por tormentas indica que en la zona de aviso afectada se prevén que éstas sean fuertes. Dado el carácter de estos fenómenos existe la posibilidad de que se puedan producir tormentas de intensidad superior de forma puntual.

La probabilidad de este hecho ronda entre el 40 y el 70 por ciento.