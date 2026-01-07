La Rioja entrará este jueves en riesgo amarillo por fuertes rachas de viento que pueden llegar a los 80 km/h

Archivo - Una mujer caminando por la calle - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Rioja entrará este jueves, 8 de enero, en riesgo amarillo por fuertes vientos, según informa la AEMET y recoge SOS RIOJA 112.

De acuerdo con el 'Plan nacional de predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos (METEOALERTA)', el aviso afectará a la Ibérica riojana desde las 11,00 horas de mañana y permanecerá activo hasta las 21,00 horas. Se prevén rachas máximas de hasta 80 km/h.

La probabilidad de este hecho ronda entre el 40 y el 70 por ciento.