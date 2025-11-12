La Rioja entrará este jueves en riesgo amarillo por vientos que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora

Archivo - Una mujer se despeina por el aire en la calle - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Rioja entrará este jueves, 13 de noviembre, en riesgo amarillo por fuertes vientos, según ha informado AEMET y recoge SOS RIOJA.

Un aviso que se activa de acuerdo con el 'Plan nacional de predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos (METEOALERTA)' de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, la zona afectada será la Ibérica riojana donde se prevén rachas fuertes de hasta 80 kilómetros por hora. Permanecerá activo desde las 06,00 de mañana hasta el fin de la jornada, a las 00,00 horas. La probabilidad de este hecho ronda entre el 40 y el 70 por ciento.