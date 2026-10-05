La Rioja entrará este martes en riesgo amarillo por lluvias y tormentas

Archivo - Peatones se protegen de la lluvia bajo sus paraguas - María José López - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Rioja entrará este martes, 6 de octubre, en riesgo amarillo por lluvias y tormentas, de acuerdo con el Plan nacional de predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos (METEOALERTA).

En concreto, el aviso por lluvias permanecerá activo en toda la comunidad autónoma desde las 15,00 hasta las 00,00 horas. Se prevé una precipitación acumulada de 15 mm en una hora.

En el caso de las tormentas, el riesgo también estará activo en toda la región en la misma franja horaria. Pueden ir con granizo, sin descartar rachas muy fuertes.

Un aviso de nivel amarillo por tormentas indica que en la zona de aviso afectada se prevén tormentas fuertes. Dado el carácter de estos fenómenos existe la posibilidad de que se puedan producir tormentas de intensidad superior de forma puntual.