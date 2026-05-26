La Rioja entrará este miércoles en riesgo amarillo por temperaturas que pueden llegar a los 36 grados

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LOGROÑO 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Rioja entrará este miércoles en riesgo amarillo por temperaturas máximas, de acuerdo con el Plan Nacional de predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos (METEOALERTA) de la AEMET y recoge SOS RIOJA 112.

En concreto, el riesgo se espera en la ribera del Ebro (preferentemente en la mitad este) por temperaturas que pueden alcanzar los 36 grados entre las 13,00 y las 20,00 horas.

La probabilidad de este hecho se sitúa entre el 40 y el 70 por ciento.