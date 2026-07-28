La Rioja envia 15 efectivos con 3 autobombas y 2 vehículos ligeros para apoyar a los medios contra el incendio de Ávila - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha informado este martes de que se ha enviado un total de 15 efectivos con tres autobombas y dos vehículos ligeros para apoyar a la extinción del incendio de Ávila.

Una acción que se realiza en coordinación con el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) y a través de Protección Civil.

De acuerdo con los datos facilitados por el Eejcutivo regional, "esta mañana, a las 5 horas, ha salido desde Logroño un dispositivo de apoyo a los medios humanos y materiales que actúan en el incendio de la provincia de Ávila".

En concreto, el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de destino es el de Navaluenga.

El convoy se compone de una autobomba forestal tipo 2, con conductor y ayudante, acompañados de agente forestal, por parte del la Dirección General de Medio Natural.

Igualmente, desde el CEIS Rioja se han enviado una autobomba rural pesada y vehículo ligero, con un total de ocho personas.

Y por último, desde Bomberos del Ayuntamiento de Logroño se ha enviado una autobomba urbana pesada y vehículo ligero, con un total de cuatro personas.