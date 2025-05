La Rioja espera que el Ministerio no reduzca ayudas para cosecha en verde al recibir similares solicitudes que en 2024

LOGROÑO 22 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, ha apelado a que exista "una verdadera implicación administrativa pero también económica y financiera para no cargar a las administraciones autónomas y trabajar en favor del sector y fortalecerlo". Por ello espera que el Ministerio del ramo no reduzca las ayudas a La Rioja para la cosecha en verde al recibir este 2025 casi las mismas solicitudes que en el año anterior.

"Afortunadamente tuve la oportunidad de reclamárselo y coincidimos en que si trabajamos juntos y si vamos de la mano seremos útiles para el sector y en esa línea es en la que, al menos, desde el Gobierno riojano queremos trabajar", ha detallado.

La consejera ha dado a conocer en sede parlamentaria el resultado de la última Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural. Como ha explicado, el pasado 12 de mayo participó en dicha Conferencia en la que se llegó a un acuerdo de reparto de fondos entre las ccaa y el Ministerio y que hará que llegue a La Rioja dos millones de euros para programas o ayudas al sector apícola o, por ejemplo, el mantenimiento de razas autóctonas, entre otros.

"Y como no puede ser de otra manera se habló del vino y tuve la ocasión de transmitir la necesidad de colaborar y hacer un esfuerzo compartido para ayudar a resolver el problema del vino en España".

Con ayudas y esfuerzos para la cosecha en verde u otras ayudas. Por eso en el turno de ruegos y preguntas puse de manifiesto al ministro que en La Rioja "hemos tenido el mismo nivel de solicitudes de cosecha en verde en 2025 que en 2024 y, por lógica, nuestros agricultores tenían que recibir el mismo nivel de ayuda".

Desde La Rioja, prosigue, el presidente Capellán ya había anunciado 4,5 millones de euros para ayudarles, igual que el año anterior, y del Ministerio "no esperamos que reduzca su ayuda a la hora del reparto de los fondos europeos para la cosecha en verde".

CLUB NÁUTICO EL RASILLO Y MONASTERIO DE SUSO

En otro orden de asuntos, el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, ha destacado que el próximo 2 de junio está previsto adjudicar el contrato para la prestación del servicio de salvamento acuático en el Club Náutico El Rasillo, La Rioja, en la temporada 2025 pero aún así, insiste, "el servicio está garantizado, pido a la oposición que no genere alarma".

Precisamente, el mismo consejero ha querido poner en valor el trabajo que se está haciendo en San Millán de la Cogolla con diferentes intervenciones tanto en Suso como en Yuso "para afrontar el siglo XXI y los retos que tengamos por delante".

En el caso de Suso "tenemos en marcha una colaboración entre administraciones con una aportación que supera los 4 millones para una obra que durará 24 meses y que será el empujón definitivo para recuperarlo".

CENTRO INTEGRADO DE FP EN LARDERO

Finalmente, el consejero de Educación, Alberto Galiana, ha querido asegurar al Grupo Parlamentario Socialista que no se ha paralizado la construcción del futuro Centro Integrado de Formación Profesional La Laboral en Lardero. "No soy maquiavélico, no quiero destruir la FP".

"Pero la realidad es que el proyecto que nos encontramos al llegar al Gobierno fue fruto de las prisas electorales. Estaba falto de diálogo, incompleto y falto de rigor", ha afirmado.

Frente a esa urgencia, "la respuesta no debe ser la precipitación", por tanto, "durante este tiempo hemos mantenido una labor de diálogo y análisis conjunto por parte de diferentes administraciones y directivos porque el alcance de esta obra es importante".

"El centro pasará de 2.000 a 3.000 alumnos, con todo lo que ello supone en cuanto a seguridad, accesibilidad... todo eso merecía un rigor que no tenía". Es más, como ha recordado a la oposición, "que tanto habla de fondos europeos, estos no iban dirigidos a infraestructuras educativas a pesar de que lo hemos demandado".

Aún así ha querido decirle a la oposición "que no se preocupe, estamos trabajando en un análisis profundo alejado de la precipitación. No lo tenemos parado".