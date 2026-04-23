La Rioja estrena una línea de ayudas a pymes y autónomos para adquirir exoesqueletos para la mejora ergonómica

La directora general de Trabajo y Salud Laboral del Gobierno de La Rioja, Pilar Simón. - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja estrena una nueva línea de ayudas que ofrece a pymes y autónomos la posibilidad de adquirir exoesqueletos para la mejora ergonómica. Una convocatoria incluida entre las actuaciones subvencionables del Programa Cheque de Seguridad e Igualdad de la ADER, destinado a que las empresas creen entornos de trabajo más saludables y productivos.

La directora general de Trabajo y Salud Laboral, Pilar Simón, ha presentado este jueves la convocatoria de estas subvenciones, con un total de cuatro líneas, y que por primera vez contempla la adquisición de exoesqueletos por parte de empresas riojanas.

Esta línea está dotada de 400.000 euros para fomentar acciones que permitan a las pequeñas y medianas empresas crear unas condiciones favorables en sus centros de trabajo, con entornos más saludables y productivos, donde todas las personas trabajadoras se sientan valoradas y seguras.

Así, ha explicado Simón, "ofrecemos al sector empresarial incentivos para incrementar su competitividad e implementar medidas innovadoras en el ámbito de la seguridad e igualdad, como una apuesta por el futuro de las empresas y el bienestar de su personal".

Entre las actuaciones subvencionables, que incluyen la elaboración de planes de igualdad, medidas de seguridad para trabajos en altura y retirada segura de materiales con amianto, "se contempla por primera vez la adquisición de dos tipos concretos de exoesqueletos pasivos para la mejora ergonómica: para asistencia lumbar en la manipulación de cargas y para asistencia sobre los hombros".

El uso de estos dispositivos de asistencia física "puede considerarse una medida complementaria adecuada para reducir la carga física soportada por las personas trabajadoras, disminuir la fatiga muscular y contribuir a la prevención de sobreesfuerzos físicos que afecten a lesiones musculoesqueléticas, principal causa de los accidentes de trabajo en La Rioja entre 2021 y 2024".

Serán subvencionables las actuaciones con gastos efectuados desde el 13 de diciembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2026 y se puede realizar la gestión de presentación de solicitudes a través de la página web de la ADER hasta el 12 de febrero de 2027.

Se admiten dos solicitudes por empresa con una subvención máxima total por empresa de 30.000 euros, que se podrá alcanzar en una sola o en varias de actuaciones contempladas.

La intensidad de las ayudas varía desde el 100% en el caso de la retirada de amianto, al 80% en planes de igualdad y el 50% en medidas de seguridad en altura y exoesqueletos, con costes máximos de 5.000 euros en planes de igualdad, 10.000 euros en andamios y hasta 30.000, en función de la superficie, en el caso de la retirada de amianto, y en la adquisición de exoesqueletos.

El Gobierno de La Rioja, a través de un programa piloto impulsado desde la Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, y en el que también ha colaborado la Consejería de Salud y Servicios Sociales, va a implantar el uso de cuatro exoesqueletos en el Servicio Riojano de Salud (dos), en el Centro de Atención para Personas con Discapacidad Psíquica (CAPDP) Santa Lucía, de Fuenmayor (uno), y en la Residencia Los Manitos, de Calahorra (uno).

BALANCE GLOBAL 2024-2025.

Entre las dos últimas convocatorias del Cheque de Seguridad e Igualdad, el Gobierno de La Rioja ha comprometido más de 525.000 euros -sobre una inversión empresarial de casi 685.000 euros- para mejorar la seguridad en los trabajos en altura, eliminar el amianto de sus instalaciones y avanzar en igualdad entre mujeres y hombres.

Simón ha recordado que la primera convocatoria contó con dos líneas de ayuda, para planes de igualdad y para seguridad en altura, que, con su "consolidación" en el ejercicio siguiente, pasaron a ser tres, incorporando la retirada de amianto.

De acuerdo con sus datos, esa consolidación se demostró con el paso de 17 expedientes en 2024 a 48 expedientes -para 51 actuaciones- en 2025, año en el que la mayoría de las ayudas -28- fueron a la retirada de amianto, por 15 planes de igualdad y 8 acciones de seguridad en altura.

En conjunto, se han aprobado 17 planes de igualdad, 15 medidas de seguridad en altura, 19 actuaciones de retirada segura de cubiertas con amianto y 3 unidades de descontaminación, "unas cifras que avalan la eficacia de esta herramienta para mejorar las condiciones de trabajo y avanzar en igualdad en nuestras empresas", ha concluido Simón.