'Por La Rioja' exige a Escobar que acredite que eliminar el carril bici de Murrieta "no obedece a intereses privados"

Archivo - Carril bici - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA - Archivo

LOGROÑO 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

'Por La Rioja' exige al alcalde de Logroño, Conrado Escobar, que acredite "de manera expresa, documentada y transparente que la eliminación del tramo de carril bici situado en la plaza de la Fuente de Murrieta, no responde a un pago de favores ni a la satisfacción de intereses privados". Precisamente, en ese punto de la ciudad han comenzado las obras de transformación del edificio conocido en Casa Trevijano en hotel.

La formación regionalista recuerda que fue el propio Escobar quien anunció en un acto institucional en el Salón de Alcaldes del Ayuntamiento el inicio de las obras en un edificio que acogió durante décadas la sede del Partido Popular de La Rioja.

La secretaria general de 'Por La Rioja', Sonsoles Soriano, exige a Conrado Escobar que acredite oficialmente que la eliminación del carril no obedece a un pago de favores o trato de favor y que dicha decisión no está condicionada por intereses privados ni por el pasado político de inmueble.

"Exigimos -ha criticado Soriano- la publicación íntegra de los informes técnicos que justifiquen la eliminación del carril bici, incluyendo las alternativas analizadas". Del mismo modo, la responsable regionalista solicita a Conrado Escobar "una memoria económica detallada que especifique el coste de construcción y eliminación del carril bici y quién asumirá el coste de eliminación; así como el acceso al expediente administrativo relativo a licencias, ocupación de vía pública, afecciones a la movilidad y condicionantes impuestos a la obra privada".

Soriano recuerda que el carril bici afectado fue anunciado en 2021 y ejecutado en 2022, con un coste económico relevante, y presentado por el propio Ayuntamiento como un eje ciclista vertebrador, destinado a conectar distintos puntos estratégicos de la ciudad.

"Suprimir ahora ese tramo -denuncia Soriano- no solo supone romper la continuidad del eje, sino desperdiciar una inversión pública ya ejecutada y vaciar de contenido toda la planificación de movilidad que se trasladó a la ciudadanía.

Soriano subraya que la eliminación del carril bici no se produce en cualquier punto de la ciudad, "sino exactamente en el acceso al inmueble que se está rehabilitando como hotel; un edificio que fue durante años sede del Partido Popular de La Rioja e históricamente rodeado de hechos y actuaciones de dudosa legalidad, incluyendo intentos de intervención contrarios a su nivel de protección patrimonial, que fueron denegados por gobiernos posteriores". El actual alcalde no es ajeno a ese contexto.

La secretaria general de la formación regionalista precisa que "Conrado Escobar ya era alto cargo del Partido Popular en 2008 y llegó a ser secretario general del partido, por lo que no puede despacharse esta decisión como una mera coincidencia urbanística ni como una cuestión técnica sin más". "Corresponde al alcalde -ha concluido Soriano- demostrar que no existe contraprestación alguna".