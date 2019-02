La Rioja exige al Gobierno central 48 millones por la actualización de entregas a cuenta a las ccaa en 2019

Publicado 25/02/2019 13:22:32 CET

LOGROÑO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Rioja ha exigido al Gobierno central que "actualice de forma urgente" las entregas a cuenta a las comunidades autónomas para su financiación en el ejercicio 2019, lo que, en el caso riojano supone un aporte de "entre 45 y 48 millones de euros", como ha subrayado este lunes el consejero de Administración Pública y Hacienda, Alfonso Domínguez.

Domínguez, acompañado del director general de la Oficina de Control Presupuestario, Francisco Rojas, ha valorado esta mañana los datos provisionales correspondientes al cierre del ejercicio presupuestario de 2018, que confirman que La Rioja cumplió con los objetivos de estabilidad presupuestaria en materia de déficit, deuda y regla de gasto.

El consejero ha afirmado que estos datos ratifican a La Rioja como una "comunidad solvente, de referencia en estabilidad presupuestaria y que es garantía de buena gestión". En este sentido, ha defendido una vez más "la consolidación fiscal como camino para consolidar el crecimiento económico, la generación de empleo, y con ello, el mantenimiento del Estado del Bienestar".

Si bien los datos son provisionales y tendrán que ser confirmados por el Ministerio de Hacienda, las cifras del informe de la consejería de Hacienda apuntan, como ha concretado, que "La Rioja ha finalizado 2018 con un déficit por debajo del -0,4% PIB, el objetivo fijado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera para todas las Comunidades Autónomas".

Domínguez ha explicado que "este resultado se produce en un ejercicio en el que el Gobierno de La Rioja incrementó el gasto en 44 millones de euros y bajó los impuestos". Por este motivo, ha justificado "el cumplimiento del déficit en el buen comportamiento de los ingresos como consecuencia de la mejora de la situación económica y de la mayor actividad".

De esta forma, ha continuado, "se demuestra que bajar los impuestos nos está ayudando a flexibilizar la economía y recaudar más". Y prueba de ello, ha continuado, es que La Rioja "acumula 18 trimestres consecutivos de crecimiento interanual".

En este tiempo, la región ha demostrado "una gran capacidad para transformar el crecimiento económico en desarrollo social", como se comprueba en "el hecho de que sigamos creando empleo a mejor ritmo que el resto de regiones y seamos la segunda comunidad con mayor calidad de vida".

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA "ALTA".

Además, ha subrayado el alto grado de ejecución presupuestaria alcanzado en 2018, que se sitúa en el 94,58%, frente al 90,68% del año anterior. Por capítulos, el consejero ha destacado la ejecución relativa a los gastos de personal con un 99,38% en un escenario, el de 2018, en el que se completó la recuperación de los derechos de los empleados públicos.

Y los capítulos II y IV con niveles de ejecución de gasto superiores a años anteriores (y cercanos al 95%) como consecuencia del esfuerzo realizado para incrementar las plazas de residencia y centros de día así como el gasto en farmacia hospitalaria.

El consejero también ha resaltado la ejecución de los apartados inversores del presupuesto, capítulos VI y VII, Inversiones reales y Trasferencias de capital, con un grado de ejecución del 72,70% y 82,86%, respectivamente.

Respecto a la evolución de la deuda, Domínguez ha aclarado que "aunque en términos absolutos se ha incrementado a lo largo de la Legislatura, La Rioja ha cumplido siempre con el límite establecido y estamos entre las regiones con menos nivel de deuda en términos del PIB".

En este sentido, ha destacado que "desde el inicio de esta legislatura, hemos reducido en un 60% el coste financiero de la deuda, lo que supone un ahorro en intereses del 18,2 millones, fruto de la buena gestión que hemos realizado de nuestra cartera de deuda, que han sido destinados a la mejora de los servicios públicos fundamentales".

Domínguez también se ha referido al periodo de pago a proveedores, en el que La Rioja ha finalizado 2018 con una media de 24 días, por debajo del límite de 30 días que establece la normativa y de los 35,3 días de la media que registraron el conjunto de Comunidades Autónomas.

Por último, el titular de Hacienda ha afirmado que La Rioja también cumplirá el límite de la regla de gasto, fijado para este ejercicio en el 2,4%, evitando así la aprobación de un plan de ajuste para la Comunidad.

El consejero ha recordado la importancia de la regla de gasto ya que tiene como objetivo evitar un aumento excesivo de los gastos estructurales que, en épocas de dificultadas, no puedan ser afrontados. "Es decir -ha afirmado-, evitar los errores del pasado que llevaron a la crisis a este país".

Con todo, Domínguez, al igual que Rojas, ha mostrado su "preocupación" por la no aprobación de los Presupuestos General del Estado (PGE) para 2019, y la consiguiente prórroga de los de 2018, que pueden dejar sin actualizar las entregas a cuenta para la financiación de las comunidades autónomas, algo que, "en el caso de La Rioja puede suponer entre 45 a 48 millones de euros menos".

Por eso, el consejero ha exigido "la actualización de las entregas a cuenta, si no es con nuevos PGE, por decreto ley", ya que, como ha dicho, "es una necesidad urgente y clara para las comunidades, que, si no, se meterán en problemas porque no nos darán lo que nos corresponde para su financiación".