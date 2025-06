Rioja extiende su centenario a Bilbao, una ciudad "imprescindible" en la historia de la DOCa

LOGROÑO 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Denominación de Origen Calificada Rioja, en el marco de conmemoración de su Centenario, ha celebrado una jornada en el Azkuna Zentroa - Alhóndiga de Bilbao, ciudad y enclave estratégicos para entender la historia y el desarrollo de la Denominación.

Más de 200 profesionales y expertos del sector de Bilbao y alrededores se dieron cita en el showroom organizado por el Consejo Regulador en torno a 111 referencias de Rioja, clasificadas en tres grandes áreas, por colores, estilos y terroir.

De este modo, los profesionales y entusiastas del vino tuvieron la oportunidad de probar y descubrir toda la diversidad que encierra la Denominación a través de tintos, blancos, rosados, espumosos, Viñedos Singulares, monovarietales, Vinos de Pueblo etc., expuestos en un espacio del hall principal de la Alhóndiga desde las 16.00h a las 21.00h.

Además del salón de vinos de Rioja, el Consejo celebró paralelamente dos catas en un espacio contiguo de la Alhóndiga que pusieron de manifiesto el nivel de excelencia y la solidez de la propuesta vitivinícola que Rioja viene haciendo desde hace décadas.

En primer lugar, la Cata del Siglo: "100 años de diversidad en la DOCa Rioja", dirigida por el reputado sumiller de El Bulli Foundation Ferrán Centelles, reunió a 60 profesionales en torno a una selección de diez vinos que permitieron ir descubriendo y desgranando la historia de Rioja a través de los años. "Vamos a probar grandes vinos hoy, de la Denominación más significativa de España. Intentar mostraros hoy toda su diversidad no es fácil", aseguraba Centelles al inicio de la cata, planteada como un juego de cata a ciegas en el que los participantes podían intentar adivinar cada referencia propuesta.

Durante la sesión, el sumiller destacó la trascendencia del origen, la evolución y la importancia del conocimiento acumulado durante un siglo de trabajo en viñedo y bodega.

UNA VERDADERA CELEBRACIÓN DEL CAMINO RECORRIDO POR RIOJA

Más que una cata magistral al uso, el ejercicio se convirtió en una verdadera celebración del camino recorrido por Rioja. "Ha sido una experiencia emocionante, no solo por la calidad de los vinos y lo entretenido de plantearlo como un juego para poner a prueba lo que conocemos y lo que no de Rioja, sino por lo que representaban; con cada copa abríamos una ventana a un momento distinto de la historia de Rioja", declaraba al término del primer ejercicio una sumiller participante.

La segunda cata celebrada ayer estuvo dirigida por Pablo Franco, director técnico del Consejo Regulador, focalizada en los vinos blancos de Rioja. Bajo el título "La diversidad y excelencia de los blancos en Rioja", Franco presentó una selección de diez referencias que, según explicó, reflejan el momento vibrante que vive esta categoría dentro de la Denominación, que es ya la segunda de España en elaboración y comercialización de blancos.

A través de cada vino, los participantes pudieron sumergirse en diferentes estilos, zonas, variedades y formas de elaboración dentro de esta categoría, comprendiendo la personalidad de los blancos de Rioja. "Sabía del potencial de los blancos de Rioja, pero no a este nivel que he conocido hoy; no sabía que había tanta diversidad entre ellos. He visto hoy una calidad superlativa; le teníamos ganas los de Bilbao a una cata de blancos de Rioja", comentaba un distribuidor presente en la segunda cata.

De hecho, Rioja es líder indiscutible en el País Vasco, región incluida en el área 6 de Nielsen, cuyo último informe revela que la DOCa acapara el 45% de cuota de consumo sobre los vinos con DO, aunando los canales de alimentación y hostelería. La siguiente Denominación no alcanza el 20%.

Tanto las catas como el salón pusieron de relevancia el Centenario de Rioja, si bien sirvieron para ofrecer a los expertos, profesionales y entusiastas del vino una mirada al presente y al futuro de Rioja, mostrando también las tendencias generales de la Denominación que marcarán los próximos años.

EL CENTENARIO DE RIOJA DESCANSA POR SIEMPRE EN LA ALHÓNDIGA DE BILBAO

La obra 'Arcos', del artista José Antonio Olarte quedó inaugurada ayer en espacio Atrio de las Culturas de la Alhóndiga de Bilbao, en un acto celebrado por la mañana que contó con la presencia del alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto; la Consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Amaia Barredo Martín y el presidente del Consejo Regulador de la DOCa Rioja, Fernando Ezquerro, además del propio escultor y otras autoridades y profesionales del sector.

'Arcos' rinde homenaje a las cien cosechas de Rioja con cien piezas de madera de haya ensambladas en un diálogo entre geometría, naturaleza y memoria vitivinícola y es "hermana" y se asemeja a la emblemática escultura instalada en el Barrio de la Estación de Haro y recientemente inaugurada por Su Majestad el Rey Felipe VI.

El centro cultural Azkuna Zentroa - Alhóndiga Bilbao fue un importante centro logístico para el vino de Rioja desde 1909, cuando era punto de almacenaje y distribución para la ciudad, el resto del País Vasco y otros puntos estratégicos del país. Ahora, la nueva escultura materializa esa estrecha relación histórica entre ambos lugares, la Denominación y la ciudad de Bilbao.

"ENORME DETALLE CON LA CIUDAD"

El alcalde de Bilbao expresó su entusiasmo y gratitud con la Denominación y el Consejo Regulador por este "enorme detalle con la ciudad". "Rioja y Bilbao han mantenido una conexión extraordinaria, una unión que sentimos, que vivimos, y que ahora también se hace física gracias a esta escultura", declaró Aburto.

La consejera Amaia Barredo también agradeció al Consejo Regulador que hubiera elegido Bilbao y el País Vasco para "dejar huella, dejar un legado de ese Centenario de Rioja en nuestro territorio", destacando "el perfecto simbolismo" de la obra.

"Esta nueva obra embellece y refuerza los lazos entre nuestra Denominación y Bilbao, una ciudad imprescindible para su desarrollo, materializando al mismo tiempo la solidez de nuestras raíces y proyección de Rioja hacia el futuro", concluía por su parte el presidente del Consejo Regulador de la DOCa Rioja, Fernando Ezquerro.