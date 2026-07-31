La Rioja facilitará la conversión en funcionarios de los 106 bomberos forestales, 89 laborales fijos y 17 temporales

Bomberos trabajan en el incendio, a 16 de julio de 2026, en Cinco Villas, Zaragoza, Aragón (España). - Ramón Comet - Europa Press

LOGROÑO 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de las direcciones generales de Función Pública, y Medio Natural y Paisaje, las organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial y el Comité de Empresa han alcanzado hoy, día 31, por unanimidad un acuerdo para facilitar la funcionarización de los 106 bomberos forestales de la Comunidad Autónoma: 89 laborales fijos y 17 laborales temporales.

La propuesta, resultado de un intenso proceso de diálogo y negociación colectiva, supone un ascenso profesional y una mejora retributiva en torno a los 880 euros al año.

Este acuerdo, el número 80 de los cerrados por la Dirección General de Función Pública esta legislatura (44 de ellos con la unanimidad de los representantes de los trabajadores), impulsa el cambio de régimen jurídico del colectivo de bomberos forestales, que pasarán de ser personal laboral a personal funcionario. Se trata de una decisión que consolida el compromiso del Ejecutivo regional con estos trabajadores, y que se suma al proceso de profesionalización y reorganización del colectivo que permite contar con una plantilla estable a jornada completa durante todo el año.

La Ley de Función Pública prevé la creación del Cuerpo Funcionarial de Bomberos Forestales, pero únicamente para nuevas incorporaciones. En este sentido, el Gobierno de La Rioja ha decidido ampliar esta posibilidad al personal que ya presta servicio, garantizando así un marco jurídico homogéneo, estable y plenamente adaptado a las funciones que desempeñan.

De los 106 trabajadores de Gobierno regional que integran actualmente el colectivo, los 89 que son personal laboral fijo podrán acogerse voluntariamente al régimen funcionarial mediante un procedimiento de concurso-oposición, dado que el cambio supone también un ascenso profesional por promoción interna. Para quienes no dispongan aún de la titulación requerida, se habilita un plazo de seis años para obtenerla y participar en posteriores procesos.

El resto del colectivo, 17 personas, que hoy son personal laboral temporal, verán reconvertidas sus plazas en personal interino, de modo que también dejarán de ser laborales para integrarse en el régimen funcionarial.

El cambio de régimen supondrá una mejora retributiva en torno a los 880 euros anuales, y mantiene íntegramente los acuerdos y pactos vigentes con el Comité de Empresa en materia de organización de guardias, distribución de jornadas y funcionamiento del dispositivo.

Una vez refrendado por el Consejo de Gobierno, el Ejecutivo convocará de manera inmediata el proceso de cambio de régimen jurídico, con el objetivo de que pueda concluir antes de final de año.