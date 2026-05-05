La Rioja gana 47 personas autónomas en abril frente "a la fuerte caída que auguraba la EPA", según UGT

Archivo - Imagen de un trabajador de hostelería. - MINISTERIO DE TRABAJO - Archivo

LOGROÑO 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Rioja ha mostrado una evolución positiva del trabajo autónomo en el mes de abril, "en contraste con la imagen de caída que trasladan algunas estimaciones como la EPA", según indica el sindicato UGT.

El mes de abril ha cerrado con 24.313 afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), tras sumar 47 nuevos autónomos en el último mes. En términos interanuales, La Rioja registra un descenso de 206 afiliados respecto a abril de 2025, lo que supone una disminución del 1,49%, consolidando una tendencia a la baja del trabajo por cuenta propia en la región.

El comportamiento por sectores en la Comunidad de La Rioja refleja una evolución desigual, con protagonismo de los servicios. La hostelería lidera el crecimiento mensual con 23 nuevos afiliados, alcanzando los 2.557 autónomos.

También destaca "de forma sorprendente" el incremento en Comercio, que suma 17 afiliados hasta los 4.441, rompiendo la tendencia de caídas de los últimos meses, Construcción e Informadores de Contenido suman 11 nuevos afiliados, respectivamente, manteniendo su evolución positiva. Por el contrario, Actividades Profesionales pierde 26 afiliados, situándose en 1.951, seguido de Agricultura con 18 activos menos e Industria Manufacturas con 14 activos menos.

La evolución reciente del RETA "no deja lugar a dudas: el trabajo autónomo está creciendo". En lo que va de 2026, el sistema suma más de 34.000 afiliados a nivel estatal. Son datos oficiales de la Tesorería General de la Seguridad Social que reflejan afiliación real a final de mes, no estimaciones.

Sin embargo, la Encuesta de Población Activa (EPA) ha señalado una supuesta caída de más de 60.000 autónomos. "Asumir este dato como una fotografía fiel del sector supone ignorar tanto la naturaleza de esta estadística como sus limitaciones".

"La EPA no mide afiliación real, sino percepciones sobre la situación laboral a partir de una muestra", indican desde el sindicato.

"Equiparar estas estimaciones con los registros efectivos del RETA distorsiona la evolución del colectivo. En un contexto de crecimiento sostenido, dar por buena una caída inexistente no solo es incorrecto, sino que proyecta una imagen completamente alejada de la realidad del trabajo autónomo en España".

En este sentido, UPTA subraya que "el trabajo autónomo no puede medirse solo con encuestas. Los datos de afiliación reflejan la realidad, no son estimaciones; todo lo demás es ruido. Resulta preocupante que se esté trasladando una imagen negativa del colectivo basada en cifras que no responden a esa realidad. Eso no ayuda ni a los autónomos ni a la toma de decisiones", añaden.