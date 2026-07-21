La Rioja garantiza un recurso residencial especializado destinado a personas con parálisis cerebral en Logroño

Alfonso Domínguez, en la rueda de prensa - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno regional ha autorizado un gasto de 744.023,59 euros para la licitación del servicio de 18 plazas de atención residencial para personas con dependencia y parálisis cerebral y afines en Logroño.

Una inversión, como ha subrayado el portavoz del Ejecutivo riojano, Alfonso Domínguez, que tiene como "objetivo de garantizar la continuidad de una atención especializada, integral y permanente a este colectivo dentro del Sistema Riojano para la Autonomía Personal y la Dependencia.

La nueva contratación permitirá mantener un recurso residencial dirigido a personas con dependencia y discapacidad que presentan diagnóstico de parálisis cerebral o patologías afines, proporcionando una atención personalizada orientada a favorecer su autonomía personal, su bienestar y su calidad de vida.

De las 18 plazas, 17 estarán destinadas a atención residencial permanente y una a estancias temporales.

Esta actuación "responde a la necesidad de mantener la prestación de atención residencial especializada a las personas usuarias que ya tienen reconocido el derecho a una plaza pública y, al mismo tiempo, atender la demanda existente de este recurso asistencial", ha dicho el portavoz.

Asimismo, permite dar cumplimiento a lo previsto en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia y en la normativa autonómica de servicios sociales.

El servicio se prestará los 365 días del año y garantizará una atención social integral y continuada que incluirá alojamiento, manutención, cuidados personales, apoyo especializado y acompañamiento en las actividades de la vida diaria, siempre adaptados a las necesidades y capacidades de cada persona usuaria.

El recurso está concebido para proporcionar un entorno estable, accesible y seguro a aquellas personas que, debido a su situación de dependencia, discapacidad o circunstancias familiares, precisan apoyos permanentes para desarrollar su proyecto de vida.

Con esta inversión, el Gobierno de La Rioja "reafirma su compromiso con la atención a las personas más vulnerables y con el fortalecimiento de una red de recursos sociales que favorezca la inclusión, la autonomía personal y la igualdad de oportunidades".

Asimismo, "contribuye a ofrecer tranquilidad y apoyo a las familias cuidadoras, garantizando una atención especializada y de calidad a las personas con parálisis cerebral y patologías afines".