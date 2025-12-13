La Rioja generará más de 2.600 empleos durante la campaña navideña, un 5,9% más que el año pasado, según Randstad

Más de 700 establecimientos se suman a la campaña de Navidad para dinamizar el comercio local - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Rioja generará 2.620 incorporaciones durante la campaña navideña, lo que supone un aumento del 5,9% respecto al año pasado, cuando se firmaron 2.475 contratos, según las estimaciones realizadas por Randstad.

Unas previsiones que señalan que empaquetadores, mozos de almacén, carretilleros, camareros o dependientes serán los perfiles más demandados por estas fechas.

De este modo, La Rioja será, según el análisis del volumen de contrataciones previsto para este año, la comunidad autónoma con menor volumen total de contrataciones.

A nivel nacional, Randstad prevé que la Navidad generará en nuestro país 452.950 nuevas contrataciones, un 4,7% más que la campaña del año pasado, cuando se firmaron un total de 432.609 contratos de trabajo.

En lo que se refiere a sectores, la hostelería será el sector que más contratos va a generar (174.190) y el que más crecerá, un 12,4% respecto al año anterior cuando se cerraron 154.965.

Por su parte, el transporte y la logística, uno de los sectores más beneficiados por estas fechas, registrará cerca de 160.000 contratos, un 6,8% menos que el año anterior (171.200).

Y, finalmente, el comercio va a generar 119.000 contratos durante esta campaña, un 12,1% más que en 2024 (106.390). En cuanto al peso de los sectores, el transporte y la logística representan el 35,3% del total de vacantes, la hostelería un 38,4% y el comercio poco más del 26,3%.